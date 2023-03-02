破獲桃園最大型私菸廠 桃市府：菸品市價高達6500萬元

桃園市政府財政局今年1月執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」，在平鎮區的鐵皮工廠查獲桃園歷年來最大型地下製菸廠，並查扣私菸192萬支及大量菸草，估算可製成76萬1857包私菸，市價高達6500萬元。

財政局表示，這次由市府菸酒聯合稽查及取締小組會同保安警察第3總隊第1大隊執行查緝，初估規避的菸稅及健康捐達4283萬元，已違反菸酒管理法第45條等規定，將會依法裁處。

財政局指出，本案以沈嫌為首的產製私劣菸集團，為規避走私風險及高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草後，分別儲置於隱密處所，並機動從事大規模產製私劣菸品，牟取高額不法利益。

財政局說，專案小組歷經數月綿密追查，鎖定該集團動向，見時機成熟，於今年成功破獲，由於該集團所產製之私劣菸品未經政府檢驗把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，有危害民眾健康風險，已即時攔截破獲，避免流入市面販售。

財政局呼籲，民眾勿購買來路不明或售價顯不合理的菸酒品，如有發現不法私劣菸酒品情事，可向警方及財政局提出檢舉，共同維護國人健康，檢舉專線：（03）3327307。

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