桃園爆管33.5萬戶停水！張善政向王美花提2訴求 籲超前部署

桃園市龍潭區三坑抽水站1月時自來水管線爆管，造成33.5萬戶停水，引發關注。經濟部長王美花和桃園市長張善政今天視察「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」。張當場強調經濟部跟台水公司必須更重視桃園漏水和爆管問題，中央跟台水也要更緊密配合。王美花則承諾會加速辦理管線汰換工程，降低桃園漏水率、提升供水品質。

台水公司統計，桃園2013年至去年已投入汰換管線經費約55億元，汰換管線長度約439公里，漏水率由2012年的18.91%降至去年底的12.19%。

「有水要想到沒水的苦，」張善政致詞表示，面對今年1月初的爆管事件，市府學到2件事情，首先希望經濟部跟台水對桃園漏水爆管事件要更加重視；第二，希望市府和台水可以有更緊密的聯繫。

張善政表示，今天視察的桃園區經國路至有恆路段，當地水管已使用超過34年，這些水管超過30年本來早該汰換，才能降低爆管機率，重點是要超前部署，預知未來什麼地方有問題、有汰換管線的需求，有問題的地方就要早點換。

張善政也提到，桃園包括航空城和許多工業區還在陸續開發，現在布建的管線要能符合未來的需要，不能等到業者、居民變多後，才發現管線不足，造成水壓不夠、缺水的問題。

「非常抱歉1月發生三坑抽水站漏管事件，」王美花表示，桃園人口、產業不斷成長，供水需求達每日120萬立方公尺，工業用水更占整理供水量33％，屬於高速經濟發展區，因區域多數台地地形需要加壓供水，更應強化管線避免漏水。

王美花說，她曾詢問台水需不需要再多給一些錢進行改善工程，不過台水需要面對許多先天上的問題，像是工程怎麼安排，施工時也需要地方政府配合，經濟部期待跟市府密切合作，順利推動相關水利建設。

台水二區處處長徐俊雄表示，既有大型管線多位於重要道路或人口密集區，地下管線密集，施作空間有限，且對交通及民眾生活影響大，相關工程都需詳細規畫後才能推動。