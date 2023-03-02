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寒流低溫一波波 苗栗縣高接梨農損達救助標準

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣高接梨嫁接梨穗期間因低溫、寒流出現農業損害，縣長鍾東錦（右）今天中午到卓蘭鎮勘災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨嫁接梨穗期間因低溫、寒流出現農業損害，縣長鍾東錦（右）今天中午到卓蘭鎮勘災。記者胡蓬生／攝影

春節前後寒流一波波來襲，苗栗縣各地高接梨正值接穗期間，但受低溫影響，梨穗陸續出現霜害、凍傷，高接梨是苗栗縣重要水果產業，縣長鍾東錦中午到卓蘭勘察農損，高接梨損害率二成到五成不等，已達農業天然災害現金救助標準，縣府將報請中央爭取救助。

縣府農業處指出，全縣高接梨栽培面積達1256公頃，其中卓蘭鎮830公頃、大湖246公頃，是縣內重要經濟作物，每年12月至隔年2月是高接梨嫁接梨穗的適應期，但低溫、寒流出現的頻率也高，增加嫁接風險，有時農民得接連「翻刀」，二度、三度嫁接新的梨穗，並用不同顏色膠布接穗區別。

農業處說，今年1、2月接連出現低溫、寒流，縣內多個鄉鎮都反映梨穗出現損害，農業處近期邀苗栗農業改良場、農糧署及鄉鎮公所人員鑑定災損，初步勘察結果梨穗損害率約二至五成，已達救助標準，以全縣受損面積統計也達5％的救助標準，依現金救助標準每公頃為6萬2000元，農業處將盡速彙整資料報請農委會辦理現金救助。 另外，農委會已開辦梨產品相關保險，在極端氣候影響下，梨農可多投保以分散天然災害風險。

鍾東錦上午11點多趕抵卓蘭鎮傑農合作農場附近的高接梨園勘察高接梨災情。陳姓農民反映說，她今年第一次嫁接的甘露梨穗，僅一成存活，第二次嫁接也只有五成，年初迄今寒流幾乎每隔10天就來襲一次，對嫁接的梨穗造成嚴重損害，目前即使想要再翻刀，也已過了適合嫁接的時間。

鍾東錦表示，縣內高接梨年產值高達16.64億元，這次災損金額約1067萬元，但梨農還是打起精神不斷重新嫁接，精神讓人敬佩。苗栗水梨品種多元，有豐水、新興、幸水、秋黃及甘露梨，口感、風味各具特色，品質有口皆碑，每年7、8月盛產期，歡迎各地消費者踴躍採購。

苗栗縣高接梨嫁接梨穗期間因低溫、寒流出現農業損害，縣長鍾東錦（左二）今天到卓蘭鎮勘災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨嫁接梨穗期間因低溫、寒流出現農業損害，縣長鍾東錦（左二）今天到卓蘭鎮勘災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣各地高接梨嫁接梨穗期間受低溫、寒流影響，梨穗陸續出現霜害、凍傷等農損。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣各地高接梨嫁接梨穗期間受低溫、寒流影響，梨穗陸續出現霜害、凍傷等農損。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣各地高接梨嫁接梨穗期間受低溫、寒流影響，梨穗陸續出現霜害、凍傷等農損。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣各地高接梨嫁接梨穗期間受低溫、寒流影響，梨穗陸續出現霜害、凍傷等農損。記者胡蓬生／攝影

寒流 鍾東錦 低溫

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