經國紀念館玻璃意象設計挨批 民怨玻璃折射反光行車危

桃園市政府發包大溪區頭寮經國紀念館場域整修施工，將該館玻璃牆面設計改裝不同色彩玻璃，引發居民、旅遊業者批評五顏六色玻璃折射光害，危及行車安全，市議員陳治文服務處今天上午辦理會勘，居民、里長及業者強烈要求恢復正常玻璃牆面，市府觀旅局承諾要求包商採玻璃貼膜處理，降低炫光光害。

桃園市府在大溪區頭寮的大溪陵寢、經國紀念館園區進行北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域整修計畫，其中斥資7000萬元的經國紀念館等項整修工程接近完工，承包工程顧問公司在台7線復興路二段、慈康路口的該牆面打造北橫意象的山形、多種色彩鏡面玻璃，引起居民、里長和旅遊業者反彈。

陳治文服務處以大溪頭寮經國紀念館修工程，玻璃色彩產生光害，影響行車安全、視覺感官及地景無法融入當地環境，現場會勘解決，福安里長許漢宗說，紀念館玻璃意象設計太花俏，看起來四不像，陽光大反光刺眼，影響行車安全，希望改善為正常玻璃牆面；呂姓居民說，他家裡已貼隔熱紙，紀念館玻璃反光拆射擋不住，「真的很刺眼」影響居住品質。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成表示，他尊重設計，但是設計影響周邊居民及行車安全疑慮，就令人無法認同，尤其日出或夕陽照射炫光十分刺眼光害，影響遊客，建議將五顏六色反光玻璃拆除，回歸自然色彩，重在地生態。

負責設計的工程顧問公司業者說明，原有經國紀念館外觀以黑蝙蝠中隊意象，以蝙蝠翼的折射、三角型發展北橫山林造型的整片採光玻璃打造，當初用殊轉角及炫彩玻璃結合，有考慮折射問題，如今居民疑慮，後續會用採霧面貼膜來降低散光至30%以下，重塑經國園區亮點成為打卡景點。