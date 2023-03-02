快訊

蘋果悄更新1功能 「關閉它」恐遭限制充電：誘騙我們買新iPhone

希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

桃園龜山神秘景點看這裡 今年將成為風景特定區

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
龜山區大棟山風景特定區的觀光資源說明書，預計3月就會通過審查，並於8月公告，屆時觀旅局將會編列預算進行規劃。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
龜山區大棟山風景特定區的觀光資源說明書，預計3月就會通過審查，並於8月公告，屆時觀旅局將會編列預算進行規劃。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園市長張善政昨於市政會議推動成立跨局處觀光會報，要讓桃園擺脫「觀光沙漠」惡名。桃市府去年5月也已將龜山區大棟山風景特定區的觀光資源說明書送交通部觀光局審查，預計3月就會通過，並於8月公告，屆時觀旅局將會編列預算進行規劃，議員李宗豪表示樂觀其成。

桃園龜山區的大棟山涵蓋人文、自然、產業、景觀設施等4大觀光資源、2大遊憩系統、7大主題分區，有礦坑遺址與少見的冷泉，405高地還可遠眺石門水庫、台北101，觀光局將推動成為桃園的後花園。

觀旅局表示，大棟山評鑑作業已於2020年底發包完成，也將與新北市研擬合作機制，期中會議於前年中召開，後來遇到疫情影響，所以一度暫緩執行，直到前年底繼續進行第3階段，並辦理3場地方說明會。

觀旅局指出，去年初已完成期末報告製作，並於5月送交通部觀光局進行書審，7月再依書審意見修正。預計資源說明書3 月會通過書面審查，待交通部觀光局排定訪視與評鑑會議，並於 8 月公告。

觀旅局說明，預計明年將編列預算進行整體規劃，完善大棟山地區觀光資源開發及遊憩環境，並持續與當地地主協商，土取得土地處分的共識，再進行相關土地利用。

議員李宗豪表示，在他擔任議員助理時期，就已經爭取大棟山地區設置路燈及登山步道，目前因山上還沒有設置自來水管，也沒有規劃公廁等基本遊憩設施，希望未來成為風景區後，有更多的資源來建設觀光設施。

觀光局 議員

延伸閱讀

旅遊住宿留意 觀光局統計全國非法旅館、日租套房近千家

元智大學出版雙溪行旅 帶領追尋中壢文化史

2汽車旅館違法經營還淪毒窟 桃市府斷水電逼歇業

「98％成功率」引進戰場急救神器 桃園OHCA存活率5倍增

相關新聞

桃園爆管33.5萬戶停水！張善政向王美花提2訴求 籲超前部署

桃園市龍潭區三坑抽水站1月時自來水管線爆管，造成33.5萬戶停水，引發關注。經濟部長王美花和桃園市長張善政今天視察「桃園...

寒流低溫一波波 苗栗縣高接梨農損達救助標準

春節前後寒流一波波來襲，苗栗縣各地高接梨正值接穗期間，但受低溫影響，梨穗陸續出現霜害、凍傷，高接梨是苗栗縣重要水果產業，...

經國紀念館玻璃意象設計挨批 民怨玻璃折射反光行車危

桃園市政府發包大溪區頭寮經國紀念館場域整修施工，將該館玻璃牆面設計改裝不同色彩玻璃，引發居民、旅遊業者批評五顏六色玻璃折...

桃園龜山神秘景點看這裡 今年將成為風景特定區

桃園市長張善政昨於市政會議推動成立跨局處觀光會報，要讓桃園擺脫「觀光沙漠」惡名。桃市府去年5月也已將龜山區大棟山風景特定...

他用「腳」給太太一個家 不一樣的畫有生命故事

口足畫家廖瑞金用腳給太太吳芙妤一個家，不僅在創作，修水管、刷油漆等樣樣都來，甚至搶菜刀做菜，兩人分享愛情故事讓人動容，廖...

竹北市公設大體檢 自籌千萬、老舊公廁修繕列首波

公共設施年久失修、老舊不堪使用，新竹縣竹北市公所近日展開既有公設大體檢，正式啟動改善補救計畫，第一步針對老舊公廁進行翻修...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦