桃園龜山神秘景點看這裡 今年將成為風景特定區

桃園市長張善政昨於市政會議推動成立跨局處觀光會報，要讓桃園擺脫「觀光沙漠」惡名。桃市府去年5月也已將龜山區大棟山風景特定區的觀光資源說明書送交通部觀光局審查，預計3月就會通過，並於8月公告，屆時觀旅局將會編列預算進行規劃，議員李宗豪表示樂觀其成。

桃園龜山區的大棟山涵蓋人文、自然、產業、景觀設施等4大觀光資源、2大遊憩系統、7大主題分區，有礦坑遺址與少見的冷泉，405高地還可遠眺石門水庫、台北101，觀光局將推動成為桃園的後花園。

觀旅局表示，大棟山評鑑作業已於2020年底發包完成，也將與新北市研擬合作機制，期中會議於前年中召開，後來遇到疫情影響，所以一度暫緩執行，直到前年底繼續進行第3階段，並辦理3場地方說明會。

觀旅局指出，去年初已完成期末報告製作，並於5月送交通部觀光局進行書審，7月再依書審意見修正。預計資源說明書3 月會通過書面審查，待交通部觀光局排定訪視與評鑑會議，並於 8 月公告。

觀旅局說明，預計明年將編列預算進行整體規劃，完善大棟山地區觀光資源開發及遊憩環境，並持續與當地地主協商，土取得土地處分的共識，再進行相關土地利用。

議員李宗豪表示，在他擔任議員助理時期，就已經爭取大棟山地區設置路燈及登山步道，目前因山上還沒有設置自來水管，也沒有規劃公廁等基本遊憩設施，希望未來成為風景區後，有更多的資源來建設觀光設施。