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苗栗縣金良興觀光磚廠首度台中辦展 再現紅磚獨特風貌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
此次展出的近百件作品，是歷年來灣麗磚瓦文物館館藏磚雕作品以及廠方的文創商品。圖／易榮昌提供
此次展出的近百件作品，是歷年來灣麗磚瓦文物館館藏磚雕作品以及廠方的文創商品。圖／易榮昌提供

苗栗縣苑裡鎮金良興觀光磚廠，多年來轉型帶動台灣磚雕創作與發揚磚瓦文化工藝有成，今年首度獲邀到台中市舉辦「磚情物語-磚瓦文化與工藝展」，預定本周末起至5月1日，在大甲區中正紀念館展出近百件磚雕作品，再現紅磚傳產獨特風貌，讓大家重溫磚瓦情懷。

主辦單位表示，大甲磚早年名聞遐邇，後因磚原料逐漸短少漸漸遷往鄰近苑裡投資興建磚廠，金良興磚廠即是由大甲易森獅先生於民國62年在苑裡投資設廠，並於第二代易榮昌接棒後，轉型觀光工廠，帶動台灣磚瓦創新轉型與發揚磚瓦文化與工藝，還在廠區成立灣麗磚瓦文物館。

本次特展內容分為三大項，分別為「紅磚之手~金良興觀光磚廠」介紹傳產創新轉型文創觀光與社區產業的過程；「雕磚之美」介紹磚的藝術及生活的多元展現，以及「戀戀紅磚風情」述說磚的生產、應用及安全與節能的特性。

身兼灣麗磚瓦文物館長的金良興負責人易榮昌表示，這次展出近百件作品，是歷年來駐館藝術家的館藏磚雕作品，以及文創商品，除了校園及社區教學出展外，是第一次到展廳辦展，目前也與苗栗縣政府洽展中。

大甲區公所在展覽期間，也安排2場次磚雕體驗教學與實作課程，並於 3月4日在中正紀念館臉書粉絲專頁開放報名，期望藉由親自動手體驗磚雕的樂趣來拉近 Z 世代與傳統產業的距離，一起來感受磚情款款的魅力風華。

「磚情物語-磚瓦文化與工藝展」預定本周末起至5月1日，在台中市大甲區中正紀念館展出。圖／易榮昌提供
「磚情物語-磚瓦文化與工藝展」預定本周末起至5月1日，在台中市大甲區中正紀念館展出。圖／易榮昌提供
此次展出的近百件作品，是歷年來灣麗磚瓦文物館館藏磚雕作品以及廠方的文創商品。圖／易榮昌提供
此次展出的近百件作品，是歷年來灣麗磚瓦文物館館藏磚雕作品以及廠方的文創商品。圖／易榮昌提供

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