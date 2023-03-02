竹市「幸福小蜜蜂」移動餐車服務　下半年場次開放預約

新竹市「幸福小蜜蜂」是全台唯一由公部門服務的移動餐車，經費來自已故老翁郭金灶指定捐款打造，提供無廚房設施及志工人力的民間團體或單位辦理共餐活動，用來服務社區長者及弱勢民眾，市長高虹安表示，今年度也持續推動，上半年場次已預約額滿、下半年預計開放24場次，自即日起開放登記預約，歡迎有意願辦理的單位及早提出申請，一起讓新竹市民更幸福。

高虹安表示，截至今年2月底，竹市獨有的「幸福小蜜蜂移動餐車」已累積服務73場次、達2369人次受益， 今年幸福小蜜蜂移動餐車除了照顧社區長者外，也持續服務社區脆弱孩童或弱勢族群，讓更多有需求的民眾能夠享用到安全、健康熱騰騰飯菜。

社會處表示，幸福小蜜蜂移動餐車歷經3年疫情影響暫時停辦或採外帶方式辦理，今年終於恢復內用，讓竹市社區長者也能藉此機會走出家門到社區、廣場，跟鄰里、志工們閒話家常，一起共餐，共樂、共享美味菜餚。

中興長青協進會羅姓男子與妻子說，第一次藉著小蜜蜂移動餐車服務和老朋友敘舊吃飯，平時兩夫妻人口少也不好料理，時常外食油膩又不健康，當天移動餐車準備了玉米筍炒雞肉丁、胡麻醬拌炒時蔬、和風烘蛋、新加坡肉骨茶等餐點，大讚「很好吃也很清爽！我還用手機拍照上傳和我的小孩分享」。

社會處指出，今年委託玄奘大學餐管系師生現場烹煮美味料理，由學生提供桌邊服務，透過官學合作模式，讓學生有學習烹調及服務的機會，並鼓勵長者走出家門，增進人際互動、社會參與，藉此也讓青年進入到社區，未來成為社區發展的新動力。