張善政政見再+1！「產婦心理諮商補助」最快上半年實施

桃園市長張善政選前提出「婦幼6善好」政見，其中「產婦心理諮商」經市府衛生局多次專家會議討論後，已有初步方向。目前規畫對產後6個月內的婦女提供心理諮商補助，每人最多4次，每次最多2000元，盼改善產後婦女憂鬱情形，該政策最快今年上半年就會實施。

衛生局表示，目前規畫孕婦在婦幼醫院、婦產科診所生產後，由醫療人員進行產後憂鬱問卷調查，若調查結果大於13分，就會「主動」轉介婦女到衛生局合作的身心科診所、心理治療所或心理諮商所；若分數低於13分，也有情緒低落的情形，衛生局同樣會提供補助，並協助婦女到合作院所進行心理諮商。

衛生局長劉宜廉表示，明天下午市府將邀集婦產科醫師、心理諮商師等專家學者，討論是否也將懷孕中的婦女納入補助，因此詳細受惠人數和預算金額仍需進一步精算。

衛生局副局長蘇柏文表示，市長推出產婦心理諮商政見，主因是產婦在生產後由於身體及內分泌的巨大改變，加上育兒、生活習慣與家庭互動的調整，讓部分產婦出現調適上的障礙，產生焦慮或憂鬱的情緒，如果能及時提供產婦專業心理助人者的支持與陪伴，梳理內心焦躁複雜的情緒，將有助於緩解憂鬱症發生的可能性。

蘇柏文表示，其實婦女從懷孕到生產後1年都可能發生「周產期憂鬱」，但大多出現在生產後；據統計約一半的婦女產後可能出現情緒低落焦躁，約5分之1的婦女則會被診斷為產後憂鬱症，憂鬱情緒會持續超過2周；若越早診斷並多方介入，就可增加治療效果。