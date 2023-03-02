勞工申請勞資爭議免驚 桃市府擴大服務還有律師陪同

桃園近期連續發生長榮航勤及台灣美光的勞資爭議，使勞工權益成為矚目焦點，今年將擴大勞資爭議調解的區域到龍潭及大溪，讓勞工或雇主發生勞資爭議時，有更多服務據點，勞工還可申請律師陪同。

桃園市政府勞工局統計，去年共受理2784件勞工爭議調解申請案，申請調解總人數3823人，調解成功率達65%以上，成功為2394名勞工爭取超過2.1億的和解金額。

勞動局表示，勞資調解不同意之後，勞資雙方可合議仲裁，去年受理的仲裁共有25件，類型以給付資遣費最多，其中17間達成和解，比率近7成。去年為避免當事人舟車勞頓，也於大園、新屋、觀音區公所試辦，受理121件，今年也將擴大區域至龍潭及大溪，以提升服務效能。

勞動局說明，為使勞工申請勞資爭議調解有更便捷的管道，自前年起建置桃園市勞資爭議調解服務網，勞工可於該網站線上辦理勞資爭議調解，若請求事項為職災補償賠償、資遣費以及退休金，總金額超過1萬元，或是恢復僱傭關係者，也會提供免費律師陪同調解，協助勞工爭取權益。

勞動局提醒，勞工與雇主如發生積欠薪資、未給付資遣費等勞資爭議，勞工或雇主皆可提出勞資爭議調解申請，若調解不成立，可合意申請仲裁，經仲裁做成判斷後，與法院判決具有同一效力。勞資雙方調解不成立欲透過司法途徑解決爭議，也可向法律扶助基金會或勞工權益基金申請法律扶助。

勞動局說，勞工如遇有公司發生終止生產、倒閉或解散，但未辦理歇業登記，且有積欠勞工工資、資遣費或退休金等情事，經勞資爭議調解後，勞工可線上申請事業單位歇業事實認定，並線上查詢辦理進度。