快訊

全民防衛戰／全動法修法管控媒體 是以美為師或以敵為師？

台中鍋物控哭哭！「輕井澤 公益店」暫停營業至6月中旬 原因曝光

人為何沈迷電玩？「心流體驗」的遊戲心理學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗市民生街停車場設置太陽能光電板 公所借地停車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市民生街旁停車場設置太陽能光電板即將進場施工，公所暫時借地供免費停車。記者范榮達／攝影
苗栗市民生街旁停車場設置太陽能光電板即將進場施工，公所暫時借地供免費停車。記者范榮達／攝影

苗栗市民生街旁停車場設置太陽能光電板即將進場施工，公所暫時借用國防部政治作戰局、財政部國有財產署受委託管理土地供免費停車，希望民眾不要長期占停，壞了公所美意。

苗栗市民生街旁收費停車場鄰近南苗市場，許多消費者、攤商停車，市公所招標的光電板工程即將進場施工，市長邱鎮軍避免民怨，預先解決停車需求，透過立委徐志榮協調國防部、財政部，獲得同意提供停車場對面受委託管理的土地暫時停車。

公所指出，民生街停車場光電板工程，預計至今年6月底，期間提供免費停車，籲請民眾配合不要長期占停、占建，或棄置垃圾，因屬臨時借用性質，地面並沒有封層，也要請民眾諒解。

公所配合政府綠能政策，除了民生街停車場外，北苗市場停車場光電板已經完成，因光電板模組間隙會漏雨，公所將另發包防漏設施，此外，中苗黃昏市場對面停車場光電板工程，取得相關證照後，也會開始施工。

苗栗市民生街旁停車場設置太陽能光電板即將進場施工，公所暫時借地供免費停車。記者范榮達／攝影
苗栗市民生街旁停車場設置太陽能光電板即將進場施工，公所暫時借地供免費停車。記者范榮達／攝影

停車場 國防部 邱鎮軍

延伸閱讀

苗栗市KTV前爆爭執 他旁觀突「挑釁亂入」遭警管束

太空科技商進駐苗栗市建2萬坪基地 預計4月啟用

選立委？苗栗市政顧問拱更上一層樓 邱鎮軍：順其自然

苗栗（火旁）龍之夜登場 神龍硝煙中舞動如騰雲駕霧

相關新聞

甩難玩惡名 桃園將推觀光會報

為擺脫桃園「難玩」惡名，市長張善政昨宣布比照道安和治安會報，將成立觀光會報，讓整個市府同心協力推動觀光。觀旅局初步規畫會...

苗栗市民生街停車場設置太陽能光電板 公所借地停車

苗栗市民生街旁停車場設置太陽能光電板即將進場施工，公所暫時借用國防部政治作戰局、財政部國有財產署受委託管理土地供免費停車...

桃園市立泳池 規畫BOT開發

桃園市立游泳池啟用至今30年，近年不時傳出漏水毛病，不少選手、教練和泳客都疾呼趕快重建，打造有國際標準的游泳場地。市府體...

桃竹竹苗通勤月票 有共識

桃竹竹苗4縣市確定合作爭取行政院公共運輸月票補助方案，昨在竹市府舉行桃竹竹苗生活圈通勤月票籌備會議，初步規畫將提出單一月...

苗學校午餐 規畫全面補助10元

苗栗縣長鍾東錦昨到頭份市建國國小視察午餐供應及衛生管理，選前提出的加強改善學校午餐相關政見，縣府教育處已規畫縣內高中到小...

遭工地泥水汙染 竹北豆子埔溪變黃河

新竹縣竹北市與新竹市交界附近的豆子埔溪昨又遭染黃，莊敬三路下游特別明顯，竹縣環保局派員勘查，昨天確認是某建築工地開挖地基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦