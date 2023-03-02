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苗栗市民生街停車場設置太陽能光電板 公所借地停車
苗栗市民生街旁停車場設置太陽能光電板即將進場施工，公所暫時借用國防部政治作戰局、財政部國有財產署受委託管理土地供免費停車，希望民眾不要長期占停，壞了公所美意。
苗栗市民生街旁收費停車場鄰近南苗市場，許多消費者、攤商停車，市公所招標的光電板工程即將進場施工，市長邱鎮軍避免民怨，預先解決停車需求，透過立委徐志榮協調國防部、財政部，獲得同意提供停車場對面受委託管理的土地暫時停車。
公所指出，民生街停車場光電板工程，預計至今年6月底，期間提供免費停車，籲請民眾配合不要長期占停、占建，或棄置垃圾，因屬臨時借用性質，地面並沒有封層，也要請民眾諒解。
公所配合政府綠能政策，除了民生街停車場外，北苗市場停車場光電板已經完成，因光電板模組間隙會漏雨，公所將另發包防漏設施，此外，中苗黃昏市場對面停車場光電板工程，取得相關證照後，也會開始施工。
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