竹市議員會勘棒球場撿到石頭 要求市府儘速改善

新竹市議會棒球場改善監督小組今天下午前往新竹市立棒球場會勘，在場內仍發現積水、界外紅土區有大顆粒石頭等缺失，希望新竹市府要求廠商儘速改善。

由多名不同黨籍新竹市議員成立的「新竹市議會棒球場改善監督小組」，下午與新竹市政府相關單位人員前往新竹棒球場會勘，球場承包營造商巨佳營造公司人員也到場記錄議員提出的問題與缺失。

新竹市議會棒球場改善監督小組召集人、議員吳旭豐接受媒體聯訪表示，多名議員今天會勘過程有發現問題，例如界外紅土區的大石頭、草皮積水及階梯扶手生鏽等，要求市府儘速提供議員們所要資料，讓議員能充分做好監督改善工作。

市議員張祖琰受訪時說，她在界外紅土區撿到許多小石頭，要求市府需按照規定向廠商要求儘速改善，避免球員撲接球時受傷。市議員黃美慧也說，她在外野區發現一根生鏽鐵釘，希望市府與廠商在驗收時能細心檢查，避免再有類似物品出現在球場。

市議員劉康彥發新聞稿指出，針對新竹市長高虹安上午召開新竹市立棒球場時事回應記者會所提「原編列的排水工程費疑遭刪除」內容，市府於2017年向教育部體育署爭取新建球場，不論是基本設計或細部設計，都必須提報體育署審查，層層把關。

劉康彥表示，新竹棒球場的排水工程在實作上會分屬在許多項目中，如地下室上方的高腳落水頭、外野盲管，或是場地碎石鋪設等各項工程，市府估驗官也會按施作進度核實驗收。