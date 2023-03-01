桃竹竹苗生活圈通勤月票初具共識 盼紓解竹科交通車潮

桃竹竹苗生活圈通勤月票籌備會議今天在新竹市政府舉行，由新竹市府與桃園市府、新竹縣府及苗栗縣府討論向中央爭取公共運輸月票補助，基於4縣市為共同生活圈，期望透過通勤月票，能降低學生、通勤工作者、往來就醫民眾的負擔。

新竹縣府指出，今天會議由交旅處代表新竹縣在場發言，籌備會議上討論爭取補助範圍，包含公車、客運、台鐵、公共自行車等，均在預計爭取補助的範圍內，會中4縣市也達成共識。

4縣市共識將依據交通部公布的補助方案，初步提出單一月票、城際運輸加價購方案，預計向中央爭取補助超過5億元，初估台鐵通勤、通學的民眾會是最大受惠者。

縣府表示，由於4縣市通勤通學旅次特性不同，為了符合民眾實際需求，並訂定合理月票票價，會中也請票證公司提供刷卡資料，以便深入分析民眾旅次特性，進而推出月票方案。

根據票證公司提供資料，去年10月桃竹竹苗公共運輸乘車情形，台鐵占7成、公車占近3成，由於桃竹竹苗通勤、通學的民眾搭乘的交通工具各有不同，其中新竹縣在設置Youbike後，有不少縣市通學學生及通勤民眾是採用Youbike或搭配公車，或是居住在縣市交會地帶的民眾，搭乘公車前往鄰近縣市就醫、就學。

桃竹竹苗生活圈通勤月票籌備會議將委託顧問公司研擬可能方案，再召開第2次籌備會議，由4縣市共同決策月票方案，而根據日前園區同業公會舉辦的「園、縣、市共好高峰會」，也希望透過通勤月票，鼓勵搭乘公共運輸，達到紓解竹科交通的目的。