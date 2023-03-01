漁民撒網遭中油工作船絞斷漁網 中油：將釐清事情原委

中壢區漁會1名楊姓漁民昨上午出海撒網捕魚，下午1時許中油的工作船突然經過捕撈區，將他的漁網絞斷沉入海中，更未發現任何警戒船，讓他怒批中油未依規定作業；中油回應，目前正了解釐清事發原因，若確有疏失將會負賠償責任。

楊姓漁民表示，昨上午出海捕魚白鯧、黃魚等漁獲，下午1時許準備收網時，卻發現中油的工作船在1.3海哩處航行，明顯侵犯到他們的捕魚作業區，卻也趕不及收起漁網，只能眼睜睜看著10多萬元的絞網沉入海中。

楊姓漁民昨已向巡署北部分署第八岸巡隊永安漁港安檢所報案，海巡署也有派相關艦艇到場蒐證、了解；楊姓漁民說，過去中油與漁民曾召開協調會，不會將工作船開入捕魚作業區中，且工作船航道位置在3海哩處，漁民作業漁區則在1海哩附近，怎料昨出現工作船未配有警戒船開往漁區情形。

楊姓漁民怒轟施工廠商根本想省燃料費，才會想抄近路，卻罔顧漁民生計，這次事件不只讓他漁網毀損，捕到的漁獲也全都沒了，希望能向中油取得求償。

楊姓漁民說，過去也曾發生絞網事件，不過大多數漁民都會自認倒楣；中壢區漁會表示，目前尚不了解事情原委，將待海巡署將雷達航跡圖調出後，才能斷定。