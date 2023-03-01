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石門水庫免費停車改制苦了周邊7鄉鎮 議員批擾民市府回應

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫入園電子感應收費系統，大溪龍潭居民、議員質疑擾民，議員要求恢復身分證掃描入園。記者曾增勳／攝影
石門水庫入園電子感應收費系統，大溪龍潭居民、議員質疑擾民，議員要求恢復身分證掃描入園。記者曾增勳／攝影

桃園市石門水庫入園實施電子感應收費系統快一年，周邊7區鄉鎮居民車輛登記入園費機制，藍綠議員、居民至今質疑擾民，市府觀旅局長周柏吟今天下午表示，解決石門水庫入園車流及居民免費入出園，該局決定6日與北區水資局開會，重新檢討園區動線，收費及閘門位置。

石門水庫為桃園市知名景點，遊客很多，今年春節年初一車輛塞車回堵，引發商家、遊客民怨，水利署北區水資源局228連假四天實施入園車輛900輛總量管制，幸好入園車輛未出現車流壅塞，北水局最後未啟動入園總量管制措施。

石門水庫去年4月9日起實施入園電子感應收費系統以來，包括桃園市大溪、龍潭、復興區，新竹縣關西、尖石、五峰鄉和宜蘭縣大同鄉等周邊7區鄉鎮居民，改採依身分證登錄各1輛汽機車免費入園，藍綠議員質疑和居民抱怨每年重新登記不便和擾民。

市議員張肇良表示，過去石門水庫周邊7鄉鎮區採個人身分證免費入出園方便，實施電子感應收費，居民登記車輛侷限、每年重新登記形同擾民，觀旅局應重新檢討標案修正，恢復過去針對人免費，掃描居民身分證免費入出園方式，其他車輛依規定收費，配合入園車輛總量管制，回應在地民意需求。

周柏吟表示，石門水庫入園電子感應收費牽涉北水局、桃 禧航空城公司3方合約，周邊7區鄉鎮居民免費入園問題，入出園收費及動線標示不明，一定要修改，牽涉身分證掃瞄入出園區機制，還有收費流程、閘門位置將通盤考量，將在3月6日開會重新檢討尋求改善。

石門水庫入園電子感應收費系統，大溪龍潭居民、議員質疑擾民，議員要求恢復身分證掃描入園。記者曾增勳／攝影
石門水庫入園電子感應收費系統，大溪龍潭居民、議員質疑擾民，議員要求恢復身分證掃描入園。記者曾增勳／攝影

石門水庫 身分證

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