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竹市府擴大彈性上下班時間 員工無奈：晚1小時出門還是塞

中央社／ 新竹市1日電
新竹市長高虹安擴大彈性上下班時間，希望適度分流上下班車潮舒緩大新竹塞車問題。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安擴大彈性上下班時間，希望適度分流上下班車潮舒緩大新竹塞車問題。圖／新竹市政府提供

為適度分流新竹市上下班車潮，舒緩塞車問題，新竹市政府今天起實施員工彈性上下班。一名住在科學園區附近的市府員工向中央社記者表示，雖晚了1小時出門上班，仍舊塞車。

一名員工向中央社記者表示，他平時上班較趕，常常「壓線」打卡，彈性上下班的政策實施後，除了可以睡飽一些，上班途中也較從容。

育有一兒一女的女性員工告訴中央社記者，因要送小孩上下課，仍與過去的上下班時間相同，這項政策對她來說並無影響。

一名住在新竹科學園區附近的員工則說，竹科的車潮尖峰時段是上午8、9時，因此即使他晚一小時出門上班，仍避不開塞車時段，加上市府的員工人數不多，認為這項政策對舒緩交通的幫助不會太顯著。

新竹市政府日前宣布，為建立友善職場，市府修正「新竹市政府實施感應卡差勤系統出勤管理要點」，從3月1日起，週一至週四彈性上下班時間由現行半小時調整為1小時，府內人員上班打卡時間可落在上午8時至9時，下班時間為下午5時至6時。

新竹市政府表示，擴大彈性上下班是以每天上班時數8小時，每週工作總時數40小時基本原則內調整，同時新增各處在上午8時至12時、下午1時至5時需有人員在勤的配套措施，且落實職務代理人制度，維持服務品質。

府外機關學校部分，市府表示，在維持服務及教學品質前提下，由各機關學校首長調整，但因區公所、戶政事務所、地政事務所、稅務局、環保局、消防局外勤人員等業務與民眾生活緊密相關，仍維持原有辦公及服務時間，另警察局是否實施評估中。

新竹 塞車 車潮

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