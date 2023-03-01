燃藜第列暫定古蹟地主意見也喬不攏 文資委員今會勘

位在桃園中壢百年燃藜第紅樓傳拆遷，上月17日桃市府文化局緊急公告為暫定古蹟，不料上月26日1名劉姓持分地主突僱怪手拆除紅樓相連的三合院，文化局也緊急於當天將三合院也列入暫定古蹟中；文資委員今會勘表示，今初步查看有值得保存處，不過會在討論最終結果。

紅樓為燃藜第三合院附屬建物，上月傳出拆遷消息，文化局緊急依文化資產保存法第20條啟動暫定古蹟程序，將紅樓建物及橫跨的1467、1468地號列入暫定古蹟範圍。不過其中1名劉姓持分者卻於26日擅自毀損三合院，引發其餘持分地主不滿。

文化局獲悉後，依文資法第20條第2項緊急於26日將三合院建物也列為暫定古蹟，今下午文資委員們到場了解持分者需求並會勘是否有列入文資保存必要。

燃藜第重建委員會總幹事劉邦鉅表示，該塊847坪土地共有148人持分，過去一直都在討論公廳是否要拆遷賣地，其中持分大的幾位地主希望能賣掉，其他持分小者雖不願，但為了宗親之間和諧，選擇擇地重建公廳，並由持分多者捐出3成賣地費重建，原先已談妥條件，卻出現列暫定古蹟及怪手挖房情況，讓大家相當錯愕。

有持分者說，建物土地突然全列暫定古蹟讓他們計畫全打亂，認為文化局太過粗暴，未尊重所有持分者，而後續又出現有持分者恣意破壞建物讓他們心痛。

有持分者表態，若列入文資保存希望市府能以市價收購；劉邦鉅說，若真的被列入文資保存，是否能給予一些土地的補償，也希望文化局嚴懲破壞的持分者。