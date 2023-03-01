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苗栗推動露營場合法化 連辦4場次說明會輔導業者申辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣露營區數量多，但尚未合法化的場地高達315處，中央去年7月發布「露營場管理要點」，希望輔導面積未達1公頃農牧及林業用地露營業者合法化；苗栗縣文化觀光局近來已連辦4場說明會鼓勵業者申請，相關業者或民眾想了解農地露營設施合法化申辦作業，可至文觀局官網查詢或洽觀光行銷科，將有專人說明。

文觀局指出，露營近年在國內蓬勃發展，受疫情影響，更加速對露營活動的需求，露營場域也不斷增加，經中央初步盤整，多數露營場域都坐落在農地範圍內，中央相關部會協調後，去年7月20日在非都市土地使用管制規則修正農牧用地及林業用地內容時，配合公告發布露營場管理要點，農地也邁入可合法申請露營相關設施的階段。

文觀局為提升露營場管理，邀集農業處、水利處、地政處、工商發展處、環保局、消防局及原住民族事務中心等單位開會研商並達共識，去年11月訂定苗栗縣露營場輔導及聯合稽查推動小組設置要點 ，任務包括輔導辦理縣內露營場申設作業、協助處理露營場申設法規疑義、督導聯合稽查及其他有關露營場管理協調及推動事項。

文觀局表示，以往農牧用地並未開放設置露營設施，中央發布的露營場管理要點讓未達1公頃的農林用地可朝合法化發展，縣府已接續針對泰安、南庄、三灣、獅潭、大湖、卓蘭及苗栗中部地區辦理4場次說明會，參加業者、民代及民眾踴躍，交流熱絡，成功邁出縣內輔導農地露營設施合法化的第一步。

文觀局指出，在輔導縣內露營朝正向發展外，針對中央重視露營設施不得位於19項環境敏感地區的部分，也會逐一了解，以維護遊客露營安全。鄉親想了解農地露營設施合法化申辦作業，可至官網下載「苗栗縣申請露營場容許使用自評表」使用，或洽文觀局觀光行銷科（037）352961 分機417提供說明。

苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局近來連辦4場說明會，鼓勵露營場業者申請合法化。圖／苗栗縣政府提供

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