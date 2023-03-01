桃市擴大肺癌免費LDCT篩檢 申請首日已400人申請

桃園市政府今天起率先全國，1年內針對設籍桃園、40歲以上肺癌高風險族群，提供2萬5000個免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）名額，讓市民有更好的健康照顧品質。首日預約至下午1點已經有近400人申請，多數屬於「空氣汙染曝露」類的民眾。

衛生局表示，受理民眾申請後續由衛生局審查，3個工作天內會以電子郵件及簡訊通知結果，通過審核的民眾，收到通知後可透過線上預約篩檢時間及醫院，再持預約完成的QR Code及身分證明文件至醫院受檢。

衛生局說明，桃園市這次擴大篩檢對象，比較國民健康署補助對象年齡下修，且擴大涵蓋族群，符合擴大篩檢對象須先上網預約申請，網址為https://health.tychb.gov.tw/tyhpPublic/。如有線上申請操作的困難，可就近洽衛生所或區公所。

衛生局提醒，具有「職業暴露」及「空汙及油煙」的類別，因涉及工作年限、是否為相關法規列管事業單位等認定，民眾請先向服務單位確認是否已列入符合資格名冊，由各目的事業主管機關造冊後匯入系統。

另外，「菸品暴露」中規範「30包-年」屬於重度吸菸者，計算方式為每天吸菸包數乘以吸菸年數，例如每天抽1包菸持續30年，包年數就是「30包-年」，民眾勾選此一項目時，應確定抽菸史已達「30包-年」，還必須提供完整簽名的聲明書，以順利完成線上申請。

衛生局呼籲，近期新聞報導名人因肺腺癌病逝讓人意外，這是由於肺癌早期幾乎無症狀，所以鼓勵高風險族群可透過低劑量電腦斷層的篩檢，早期發現早期治療；更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345洽詢。