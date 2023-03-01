真人版櫻木花道？ 189公分的他Cosplay環島收集100座籃球

41歲男子崔漢伯因為喜歡日本動漫「 灌藍高手」櫻木花道的角色，Cosplay環島收集100座籃球場，享受與灌籃高手粉絲一起熱血打球的感動，日前被拍下背影PO網引發熱議。

臉書社團「路上觀察學院」2天前PO出崔漢伯Cosplay櫻木花道，在苗栗市貓裏山公園籃球場的背影，湧進超過4萬名網友按讚，超過1300筆留言，網友指出真人版櫻木花道，看起來很厲害，看灌籃高手不用去電影院看了，去苗栗看本人。

崔漢伯表示，他喜歡櫻木花道的角色，做苦工幫忙搶籃板球，他喜歡打籃球，國中時期也是幫搶籃板球，盡力做好自己的角色，他與櫻木花道同樣身高189公分，穿30公分的球鞋，因此Cosplay收集100座球場分享。