清澈小溪變黃河 竹北豆子埔溪遭工地泥水汙染
新竹縣竹北市豆子埔溪昨天又傳遭染黃，尤其莊敬三路下游特別明顯，經環保局派員勘查發現是建築工地開挖地基，混濁的地下泥水傾流入豆子埔溪中，新竹縣環保局已要求工地停止排放，同時採樣送驗，將就採樣結果開罰。
新竹縣環保局表示，昨天晚間接獲民眾陳情後，已立即派員前往，並發現的確豆子埔溪有遭汙染情況，今天上午再派員了解排放源頭為何處，發現是一處建築工地在開挖地下基地時，將未經處理、沉澱的泥水直接排入豆子埔溪中。
環保局今天上午已要求工地立即關閉排汙口，工地在中午關閉排放後，目前豆子埔溪濁度預期會逐漸降低，不過環保局已經採樣，並將採樣到的水體送交實驗室送檢，結果預計2個星期後會出爐。
水汙染防治科指出，因豆子埔溪近年來多次發生類似案件，將會依照水汙染防治法第40條，根據採檢到的逕流廢水懸浮固體濃度，濃度越高罰得越高，最低裁處6萬元，最高可罰2千萬元。
水汙染防治科表示，建築工地必須檢具逕流廢水削減計畫書，所有工地產生的廢水都須經過處理才可排放，而業者可能便宜行事，使得濃濁的廢泥水就順著管道排入溪中，此案中的工地因無法第一時間達到處理廢水再排放要求，因此已禁止工地繼續排放。
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