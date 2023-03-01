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苗栗縣學校午餐規畫全面補助10元方案 一年經費近億元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（中）訪視頭份市建國國小學校午餐辦理情況，並與學生共餐。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）訪視頭份市建國國小學校午餐辦理情況，並與學生共餐。記者胡蓬生／攝影

物價及勞工基本薪資持續調漲，苗栗縣鍾東錦關心學校午餐供應品質，中午到頭份市建國國小視察午餐供應及衛生管理情況，並與師生共餐；鍾東錦選前曾提加強改善學校午餐相關政見，縣府教育處已規畫縣內高中到小學午餐加碼10元的補助方案，預估一年將編列近億元預算，但實施日期是明年或是今年9月，還未定案。

教育處指出，全縣國中小學有4萬2000多名學生，午餐上限為50元，多數為45元，另外國私立高中有近2000人，午餐供應方式包括外訂團膳、公辦公營或公辦民營，或由他校中央廚房供餐，縣內部分鄉鎮市公所視財源情況，有的午餐全額補助，有的補助部分經費，其中三義、獅潭都補助50元，通霄、銅鑼45元，苗栗20元，其餘鄉鎮市由家長全額負擔，弱勢家庭學生有中央經費補助。

教育處表示，目前縣府規畫午餐費用補助10元的方案為全面性，希望藉提高補助，加強學生午餐品質，至於實施日期是112學年或113學年，將由上級討論定案。

鍾東錦訪視建國國小午餐辦理情況，校內供餐人數有1400多人，廚房在2000年9月完工啟用，以公辦民營方式委外製作午餐，今天供餐內容有白米飯、茄汁燒雞、咖哩洋芋、鵝白菜、蘿蔔味噌湯及優酪乳，學校供餐資訊家長都可到校園食材登錄平台掌握了解。

目前疫情趨緩，學校各班用餐是否要使用隔板可彈性決定，因今天訪客多，因此仍使用隔板，鍾東錦及地方民代在教室內陪孩子一起享用午餐，今天菜色有咖哩洋芋，老師說學生特別喜歡，有些孩子吃完又添飯加菜，校方表示供應量充足，餐後學生與縣長一起開心大合照留念。

頭份市建國國小午餐採公辦民營方式辦理。記者胡蓬生／攝影
頭份市建國國小午餐採公辦民營方式辦理。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右二）訪視頭份市建國國小學校午餐辦理情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右二）訪視頭份市建國國小學校午餐辦理情況。記者胡蓬生／攝影
有的孩子胃口好，吃完又添飯加菜。記者胡蓬生／攝影
有的孩子胃口好，吃完又添飯加菜。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦訪視頭份市建國國小學校午餐辦理情況，與學生共餐後合照留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦訪視頭份市建國國小學校午餐辦理情況，與學生共餐後合照留念。記者胡蓬生／攝影

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