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新竹棒球場排水工程費疑遭刪 高虹安查款項去向

中央社／ 記者魯鋼駿新竹市1日電

媒體報導，依據新竹市立棒球場預算執行文件，原編列的排水工程費疑遭刪除。新竹市長高虹安今天對此表示，將清查廠商是否施作排水工程卻漏列表，或是否預算遭刪除、挪用。

鏡週刊報導，新竹棒球場遲遲無法驗收啟用，肇因排水及土壤規格出包，除了土壤級配厚度少2/3，根據預算執行相關文件，原編列新台幣4000萬元排水工程遭刪光，疑未落實施作。

高虹安今天上午召開新竹市立棒球場時事回應記者會指出，民國107年的新竹棒球場新建工程計畫書中確實有包含3項排水工程，統包工程採購契約中的價目表也有排水工程項目，但在後續的估驗計價明細總表內卻未找到相關項目，將追查廠商是否施作排水工程卻漏列表，或是否預算遭刪除、挪用。

新竹市政府工務處長曾嘉文補充表示，根據109年5月核定的細部設計預算書中確實沒有球場排水工程，但廠商卻有提出逐層施作排水工程的明細，目前認為是當初沒有確實審核與把關，才會出現預算書漏列情事，後續會詳查預算書核定的過程有無疏失。

高虹安指出，經多次與統包商、監造及專管商會議，已要求統包商提出自主改善措施並配合辦理，統包商也在會議中坦承有排水不良、土壤回填配比不良等缺失，目前已達成共識，廠商會在不追加預算的前提下，依契約改善，並升級至世界棒球經典賽（WBC）最高規格。

她表示，目前竹市府與球場委託營運廠商達成「不解約」共識，但廠商希望從去年7月停賽起至今年1月底因無法營運而產生的支出虧損求償，並要求暫停支付租金，市府將研議於確認賠賞金額後，由統包商或專案監造商吸收。

高虹安指出，市府將持續配合檢調與審計、監察等相關單位調查，經市府初步調查，行政疏失人員有10多人，將會盡速完成調查並咎責。

新竹市立棒球場 高虹安

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