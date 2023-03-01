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桃園許厝港大橋4月通車 張善政：擦亮沿海一顆顆珍珠

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
海洋管理工程處在市政會議報告許厝港景觀大橋完工後的生態、觀光、教育多方面的效益。記者鄭國樑／攝影
海洋管理工程處在市政會議報告許厝港景觀大橋完工後的生態、觀光、教育多方面的效益。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽取海岸管理工程處「許厝港自行車景觀大橋新建工程及周遭相關延伸工程」專題報告，並表示許厝港自行車景觀大橋4月即將通車，將串連許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，成為新的的亮點地標。

張善政指出，海岸生態是非常好的觀光資源，桃園海岸線上各個景點如珍珠般散落分布，未來市府除了擦亮一顆顆珍珠，盡量發揮各景點的特色，也將規畫接駁交通連結各景點，讓市民及外縣市的朋友們能更方便抵達這些海岸景點，體驗桃園海岸觀光的魅力。

張善政說，推動海岸觀光、吸引更多人的目光必須整體規畫配套措施，目前海管處從照顧環境、環保的角度推動海岸管理，未來將再搭配觀旅局在景點、旅宿業、接駁觀光等方面的經營，一步步加強桃園的觀光基礎。此外，教育局也可以多加鼓勵學校利用這些景點進行校外參訪活動，加強同學們對桃園在地文化、歷史、自然風光及環保的認識，實現海岸觀光的教育意義。

海管處處長江育德表示，許厝港濕地總面積961公頃，於104年2月由內政部劃定為國家級重要濕地，並由國際鳥盟評定為重要野鳥棲地（IBA, Important Bird Area），市府透過清除淤沙、回填魚塭等方式，成功復育新增22公頃濕地，獲得內政部營建署評鑑全國12濕地經營管理特優。

江育德說明，為提供遊客優質的休憩環境，市府規畫許厝港濕地整體營造計畫，陸續完成「小燕鷗天幕環教廣場」、「大園濱海自行車道設施優化」、「白沙屯觀景步道」及「潮音海觀景步道」，目前「許厝港自行車景觀大橋新建工程」已完工進入驗收階段，預計今年4月通車，未來遊客不必繞遠路經由台61線側車道到達對岸，不僅降低行車風險，也提升遊憩品質。

江育德指出，許厝港大橋完成後續市府將於台61快速道路橋下興建「許厝港低碳轉運中心」，解決假日停車位不足的問題；自行車景觀大橋南岸將設置「許厝港人文歷史廣場」，紀錄許厝港開墾先民許鳳、郭光的史事，同時也是濱海自行車道的休憩節點。此外，也規畫設置「許厝港濕地公園及生態廊道」，透過景觀設計手法創造低量、低干擾的限制使用行為，在不影響鳥類活動的情況，導入深度探索、教育課程、親身觀察等活動。

桃園市長張善政（右起）、副市長市長蘇俊賓聽取海管處許厝港景觀大橋環完工報告。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（右起）、副市長市長蘇俊賓聽取海管處許厝港景觀大橋環完工報告。記者鄭國樑／攝影

濕地公園 自行車 桃園 張善政

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