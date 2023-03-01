中壢國宅活動中心無錢修繕民代獲陳情 住發處回應

桃園市中壢的精忠國宅反映設備老舊無力修繕問題盼住住宅發展處協助處理，並向民代陳情，希望交回管理權；住發處長莊敬權表示，因管理權責在管委會身上，若管委會修繕完畢後，可再點交給公所維管；議員謝美英將協助社區爭取修繕經費。

中壢的精忠國宅活動中心過去點交給社區管委會來管理，不過年久失修，造成天花板、冷氣管線都出現漏水問題，社區長者時常會使用活動中心，濕滑的地板容易受傷；2018年管委會也向住發處申請經費興建無障礙電梯，當時也點交給管委會管理，不過管委會經費有限無法負荷，希望產權單位住發處能協助修繕。

謝美英表示，精忠社區維修管理卻成了三不管地帶，造成老舊國宅修漏不成，暗藏危機，在使用及管理上都出現困擾。

莊敬權解釋，桃園市內有8處國宅有活動中心，2009年曾公告詢問各國宅活動中心空間要由管委會還是各地區公所維管，當時只有陸光三村二期同意交由區公所管理，其餘社區則選擇管委會自行管理。

莊敬權說，當時公文內容有提及活動中心相關維護事項由各社區自行辦理，且管理維護應由管委會處理；而應社區需求協助建置的無障礙電梯，也於2018年點交後，2019年保固滿1年後再點交一次給社區，維護管理單位皆為社區。