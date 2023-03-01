桃園中華插花藝術展「桃灼其華」 百多位婦女作品參展

桃園市中華花藝協會今天起至5日（周日）在藝文園區市立展演中心舉辦「桃灼其華–中華插花藝術展」，適逢農曆2月15日「花朝節」，也藉由花展慶賀百花生日。開幕前由新埔國小演出「採蓮」舞蹈，隨後由桃園市中華花藝協會理事長邱麗華，與裝扮「月令花神楊貴妃」的表演者帶領來賓結花綵，正式揭開花藝展序幕。

邱麗華表示，花展在3月8日婦幼節前舉辦，邀集100多位女性花藝愛好者，以「桃灼其華」為題創作花藝和展出。桃花盛開的3月天寓意著所有美好事物都將在桃園發生，前來觀展的桃園市多位婦女團體領袖認為透過插花藝術展，慶賀婦幼節別具意義。

邱麗華說，「桃灼其華–中華插花藝術展」展出內容分5大區域，分別為理念花、寫景花、心象花、造型花，及適應於傳統文人生活場景的茶、禪、供花。一進展場先聽到的是潺潺流水聲，映入眼簾為伴隨書齋、古琴及陶藝家作品共同展示的花藝作品，近年來各界特別重視的環境永續發展ESG，這股風潮也吹進花藝創作領域。中華花藝向來是以「劍山」插作，避免使用化學合成的「花泥」，以免對環境造成負擔。

另外，這次展覽花藝作品「地球母親的願景」闡述人類對山河大地的破壞，透過花藝創作形式修補環境裂痕，強調地球有未來，人類才有未來。