交流道儀控放行10秒 228連假頭屋、三義塞爆 警也無奈

苗栗縣三義鄉、頭屋鄉228連假湧進大量人車，國道1號交流道儀控管制，2月27日下午僅放行10秒，市區交通幾乎癱瘓，用路人抱怨不已，苗栗警方今表示無奈，只能維持基本的「路口淨空」。

228連假結束，苗栗警方檢討交通，其中，2月27日下午3點至5點尖峰時間，三義、頭屋市區都從國1交流道回堵數公里到市區，警力在各個路口指揮，僅能勉強維持路口淨空，後來車子才逐漸消化，許多民眾塞在車陣，警方接到不斷反映抱怨。

警方說，三義有水美木雕街、勝興火車站，頭屋有明德水庫等景點，都是觀光熱區，2月27日當天估計都湧進2萬車次以上的遊客，集中下午3點以後要離開的車潮，但儀控頭屋交流道紅燈35秒、綠燈10秒，三義交流道紅燈23秒、綠燈10秒，1個周期僅容3、4輛車可以下交流道，造成車輛回堵。