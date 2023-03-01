快訊

祕魯外送員把木乃伊當「精神女友」 專家揭真相：是男的

ChatGPT、AI、翻譯機器人狂潮 大學外語專班的末日危機？

台灣軍備的未來潛力軍：馳騁俄烏戰場的輪型自走砲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交流道儀控放行10秒 228連假頭屋、三義塞爆 警也無奈

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午，因國道1號交流道儀控管制，車潮回堵到市區。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午，因國道1號交流道儀控管制，車潮回堵到市區。圖／民眾提供

苗栗縣三義鄉、頭屋鄉228連假湧進大量人車，國道1號交流道儀控管制，2月27日下午僅放行10秒，市區交通幾乎癱瘓，用路人抱怨不已，苗栗警方今表示無奈，只能維持基本的「路口淨空」。

228連假結束，苗栗警方檢討交通，其中，2月27日下午3點至5點尖峰時間，三義、頭屋市區都從國1交流道回堵數公里到市區，警力在各個路口指揮，僅能勉強維持路口淨空，後來車子才逐漸消化，許多民眾塞在車陣，警方接到不斷反映抱怨。

警方說，三義有水美木雕街、勝興火車站，頭屋有明德水庫等景點，都是觀光熱區，2月27日當天估計都湧進2萬車次以上的遊客，集中下午3點以後要離開的車潮，但儀控頭屋交流道紅燈35秒、綠燈10秒，三義交流道紅燈23秒、綠燈10秒，1個周期僅容3、4輛車可以下交流道，造成車輛回堵。

警方不斷向高速公路局交控中心回報反映，建議延長儀控綠燈秒數，也不見調整。警方表示，頭屋、三義交流道聯絡道路台13線接近市區且景點多，類似場景勢必一再發生，持續向高公局反映，希望檢討不要成全了高速公路，而犧牲平面道路交通。

苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午，因國道1號交流道儀控管制，車潮回堵到市區。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午，因國道1號交流道儀控管制，車潮回堵到市區。圖／民眾提供

高速公路 連假 火車站

延伸閱讀

影／228連假4天大執法 清水警方取締違規超速250件

連假後上班首日天氣霧濛濛 雲嘉南空品差亮「紅燈」

百貨業 連假銷售報捷

國旅夯 統一超、全家沾光

相關新聞

中壢國宅活動中心無錢修繕民代獲陳情 住發處回應

桃園市中壢的精忠國宅反映設備老舊無力修繕問題盼住住宅發展處協助處理，並向民代陳情，希望交回管理權；住發處長莊敬權表示，因...

桃園中華插花藝術展「桃灼其華」 百多位婦女作品參展

桃園市中華花藝協會今天起至5日（周日）在藝文園區市立展演中心舉辦「桃灼其華–中華插花藝術展」，適逢農曆2月15日「花朝節...

交流道儀控放行10秒 228連假頭屋、三義塞爆 警也無奈

苗栗縣三義鄉、頭屋鄉228連假湧進大量人車，國道1號交流道儀控管制，2月27日下午僅放行10秒，市區交通幾乎癱瘓，用路人...

為高齡長者提供友善醫療環境 新竹縣增6診所獲認證表揚

新竹縣新增6間診所通過高齡友善服務診所認證標章，希望透過認證，推動提供符合長者需求、有尊嚴的健康照護服務，而且獲得認證標...

苗栗竹南鎮公所成人研習班20日開課 今起開始網路報名

苗栗縣竹南鎮公所為了增進民眾知識，充實休閒活動及提升藝文氣息，辦理112年度上半年成人研習班，報名日期自今（3月1日）上...

藝人林志穎撞安全島路段 桃市府：3月初安裝防撞桶

藝人林志穎去年於蘆竹區駕車自撞橋樑分隔島造成車禍重傷，桃園市去年統計，共發生10件車輛撞擊分隔島、陸橋以及地下引道島頭的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦