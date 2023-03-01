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為高齡長者提供友善醫療環境 新竹縣增6診所獲認證表揚

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣新增111年6家診所獲得高齡友善服務診所認證標章。圖／新竹縣府提供
新竹縣新增111年6家診所獲得高齡友善服務診所認證標章。圖／新竹縣府提供

新竹縣新增6間診所通過高齡友善服務診所認證標章，希望透過認證，推動提供符合長者需求、有尊嚴的健康照護服務，而且獲得認證標章的診所，更能提供高齡長者預防保健及整合性服務或轉介，在評估用藥風險上也更能貼近長者需求。

新竹縣衛生局表示，衛福部國健署在2002年開始推動健康促進業務，2010年開展高齡友善健康照護機構認證，目的即是提供高齡患者有尊嚴的健康照護服務，以因應慢性疾病與人口老化已對整體醫療支出造成沉重的負擔。

高齡友善健康照護機構診所評核項目囊括高齡友善就診服務、提供高齡友善就診環境、評估用藥風險、提供預防保健及整合性服務及轉介等，新竹縣衛生局於2月21日頒發「高齡友善服務診所認證標章」給通過認證的診所，感謝診所對社區長者的服務及付出。

新通過111年認證的高齡友善健康照護機構認證診所，包含哈佛診所、曾文智診所、游恆懿診所、游丞顯小兒科診所、平安診所、嘉樂泰千診所，若加上前一年度的6間，葉治威外科診所、麥建方小兒專科診所、艾兒診所、呂紹達內科診所、哈哈親子小兒科診所、日康診所，新竹縣目前共有12間診所獲認證。

新竹縣目前也有6家醫院通過健康促進醫院認證，包含東元綜合醫院、大安醫院、仁慈醫院、北榮新竹分院、新竹台大分院生醫醫院竹東院區、竹信醫院，提供高齡友善醫療服務。

縣長楊文科表示，透過「高齡友善健康照護機構」認證，希望透過醫療保健服務介面，增進長者身心健康與復健，強化健康促進與慢性疾病管理，期望健康照護機構管理者與員工能以看顧自家長者親人的心，不管在管理政策、溝通與服務、照護流程與物理環境等面向的軟硬體服務設計上，都能融入親老、尊老元素，讓長者覺得在心理或行動上都沒有就醫障礙，創造符合長者需要的友善、支持、尊重與可近的療癒環境，營造讓長者能獲致最大健康可能的照護環境，縮短失能期間，提高個人生命價值。

新竹 衛生局 復健 楊文科

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