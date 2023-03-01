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苗栗竹南鎮公所成人研習班20日開課 今起開始網路報名
苗栗縣竹南鎮公所為了增進民眾知識，充實休閒活動及提升藝文氣息，辦理112年度上半年成人研習班，報名日期自今（3月1日）上午9點起，統一受理網路報名；公所表示，各項研習班將於3月20日起陸續開課，歡迎鄉親多多利用。
主辦單位竹南鎮立圖書館指出，本次一共開設11種課程，課程內容多元豐富，包含籐芯編、輕鬆玩錫雕、羊毛氈、日語歌唱、陶藝等多項研習，部分課程酌收材料費，各班招收名額8-25人不等，額滿截止，相關課程內容及資訊可上竹南鎮公所網站查詢。
竹南鎮長方進興表示，公所對於提升竹南鎮鎮民文化素養不遺餘力，每年除了舉辦各項大型藝文活動外，也開辦許多研習課程。民眾參加圖書館研習班，可透過實務技法練習，培養藝術氣質，充實休閒生活內容，也能習得一技之長；未來公所將結合更多學校、機構，整合資源，讓課程更豐富多元。
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