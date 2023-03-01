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藝人林志穎撞安全島路段 桃市府：3月初安裝防撞桶

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
藝人林志穎去年於蘆竹區駕車自撞橋樑分隔島造成車禍重傷，為改善此情形，交通局於2月底設置8處交通防撞桶，而林志穎發生的路段，預計3月初就會安裝完成。圖／桃園市政府交通局提供
藝人林志穎去年於蘆竹區駕車自撞橋樑分隔島造成車禍重傷，為改善此情形，交通局於2月底設置8處交通防撞桶，而林志穎發生的路段，預計3月初就會安裝完成。圖／桃園市政府交通局提供

藝人林志穎去年於蘆竹區駕車自撞橋樑分隔島造成車禍重傷，桃園市去年統計，共發生10件車輛撞擊分隔島、陸橋以及地下引道島頭的死亡事故。為改善此情形，交通局已於2月底於平鎮及楊梅共8處設置交通防撞桶，陸續還會視空間和地形盤整設置，而林志穎發生車禍的路段，預計3月初就會安裝完成。

交通局長張新福表示，設置交通防撞筒的目的，主要是希望減緩車輛撞擊道路實體設施所產生的損壞及人員傷亡，用路人行車時仍需依標誌標線號誌之指示行止。後續將持續選定適合之地點，設置防撞筒以維護用路人行車安全。

張新福說，為了防護道路設施不受車輛外力撞擊並保障用路人行車安全，一般來說，都會設置「靠右行駛」或「分道行駛」標誌，並搭配「第三類危險標記」、「反光導標」、「交通桿」等安全設施，提醒用路人注意前方路況。

張新福說明，但標誌都設置在分隔島內，且島頭前設置的交通桿緩衝撞擊力道較低，所以參考高速公路的經驗，設置高度至少85公分以上，近似圓形，桶身上有反光材料的防撞桶，並在防撞桶內注水穩定，透過緩衝減少直接撞擊分隔島的機率，以降低傷亡。

交通局說，已設置防撞桶的地點，平鎮區為中豐陸橋環南路車行地下道、中豐路南勢二段與三興街口、中豐路山頂段與日星街口、中豐路一段１２８巷口、中豐路山頂段與坤慶路口。楊梅區則是富岡地下道及幼獅路一段與陸橋南路。

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