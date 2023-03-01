假想敵不是鄭運鵬！牛煦庭選桃園立委 點名林飛帆參戰

國民黨桃園市議員牛煦庭今天正式宣布參選2024桃園第一選區立委，並以「為躺平世代找到新出路」為號召。不過他的假想敵不是現任民進黨立委鄭運鵬，而是點名民進黨前副祕書長林飛帆。牛煦庭表示，鄭運鵬始終與選區距離遙遠，相較下他更期待與「太陽花學運總指揮」林飛帆一決勝負，替藍軍贏回一席立委。

牛煦庭今天上午開記者會宣布參選立委，發表上千字的參選宣言。國民黨立委江啟臣也透過影片聲援。

牛煦庭表示，2014年太陽花運動，是「崩世代」、「躺平族」的年輕人第一次積極參與政治，也給民進黨全面執政的機會，但十年過去卻證明所託非人，出現勞基法修惡、萊豬黑箱進口、打房變救市、數位中介法闖關、 打壓言論自由、兵役延長等惡政，證明太陽花世代只得到民進黨最無情的背叛。

「飛帆兄，別留在同溫層裡，同世代的我們，一起接受選民的考驗如何？」牛煦庭批評現任立委鄭運鵬始終與選區距離遙遠，只以民進黨發展為優先，「要做黨意立委就去不分區」，而比起鄭運鵬，他更期待與民進黨重點栽培的青年代表林飛帆一決勝負。

牛煦庭表示自己沒有「學運英雄」光環，但他和林飛帆年齡相仿，也都是倫敦政治經濟學院碩士，林去年桃園市長選舉也擔任鄭運鵬團隊政策平台召集人，一度傳言是鄭運鵬立委接班熱門人選，相信林有做一定準備；不管林飛帆是否接招，他都做好萬全準備，過去他也跟龜山鄉親承諾只選兩屆議員，不給自己偷懶機會，未來會逐步發表公約與政見，爭取選民認同。

牛煦庭近期才恢復國民黨籍，是否擔心去年大選後才加入國民黨會遭非議？牛回應，其實國民黨在2018、2022都跟他招過手，但他認為應該為第三勢力好好努力，也在去年選舉推出新選風連線，但做了全部的努力後並沒有受到社會太多關注，顯示第三勢力發展有一定侷限。