強化旅宿景點攬更多遊客 張善政推觀光會報、金牌好棧

桃園市觀光旅遊局在「111年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」獲全國特優，市長張善政今天上午在市政會議除了肯定，也宣布將成立跨局處的「觀光會報」，同時辦理「金牌好棧」評比，打響桃園旅宿業的品牌，讓桃園在春節、連假和平時假日都能吸引更多的遊客來桃園。

張善政說，從春節和這一次228連續假日可以看得出來桃園非常有觀光的潛力，過去這幾年因疫情關係，旅館、民宿業蕭條，很欣慰和高興業者仍秉持專業立場維護專業品質，非常不容易。桃園有很多專案會報像道安、治安會報，要提升桃園市觀光產業就還缺一個跨局處的觀光會報，要很快成立，納入觀旅局、農業局、交通局等局處，整個市政府也要同心協力推動觀光，不能只有單一的局處。

張善政指出，在推動觀光基礎上，市政府還要結合旅館和民宿業，聯合推出「金牌好棧」的品牌，透過觀光會報和建立旅宿業品牌快速推廣桃園觀光，不是只有農曆年或連假才興盛，平常或周末假日旅遊業也會越來越好。這次市政府能獲得旅館民宿輔導考核全國特優，他要向旅館業者說「你們辛苦了」，市府會跟業者一起打拚，讓桃園觀光旅遊業一直興盛。