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第二屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽今起報名 冠軍2萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
2023第二屆「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽訂於4月8日恢復辦理，從今天起開始接受報名，延續信眾對白沙屯媽祖的愛與熱情。圖／主辦單位提供
2023第二屆「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽訂於4月8日恢復辦理，從今天起開始接受報名，延續信眾對白沙屯媽祖的愛與熱情。圖／主辦單位提供

疫情關係，停辦一年的「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，訂於4月8日恢復辦理，主辦單位已將活動辦法公告在白沙屯媽祖婆網站，冠軍獎金2萬元，並從今天起開始接受報名，對歌唱有興趣的朋友，可上網站報名登錄參加。

二年前由義工組織白沙屯媽祖網路電視台首度舉辦的「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，吸引來至全台各地喜愛媽祖的朋友，用歌聲唱出對白沙屯媽祖的愛與熱情，獲得不小迴響。

台長駱調彬表示，去年2022因疫情較為嚴峻，比賽順延後一直找不到適合時間恢復辦理，適逢今年陸續解除室內外口罩令，決定在4月8日恢復辦理2023第二屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽，活動辦法已經公告在白沙屯媽祖婆網站，3月1日起接受報名，限額30人依報名優先順序錄取，額滿隨即停止。

俗諺「三月瘋媽祖」，但今年白沙屯拱天宮媽祖徒步雲林縣北港朝天宮進香活動，罕見在正月元宵節後就啟程。由於今年破紀錄吸引11萬多人隨香參加，歌唱活動將延續信眾對白沙屯媽祖的熱情。

駱調彬說，今年歌唱比賽活動，較上屆新增2首共6首曲目，都是白沙屯媽祖婆網站暨白沙屯媽祖網路電視台正式發表的歌曲，存放在白沙屯媽祖網路電視台我愛白沙屯媽祖歌唱大賽播放清單中，請按左側連結進入練唱六首音樂版本影片。

前三名獎金分別為冠軍2萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元，並獲白沙屯媽祖精裝紀念金幣一套、獎盃一座及拱天宮特製獎牌；另外，優勝五名，每名獎金3千元，並獲得獎牌一面。

白沙屯媽祖 北港朝天宮

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