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跟著藝術家「逍姚遊」 姚植傑藝術個展即日連袂開展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「跟著來去逍姚遊–姚植傑藝術個展」即日起至4月30日於新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展。圖／新竹市政府提供
「跟著來去逍姚遊–姚植傑藝術個展」即日起至4月30日於新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展。圖／新竹市政府提供

「跟著來去逍姚遊–姚植傑藝術個展」即日起至4月30日於新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展，市府文化局指出，本展展出新竹在地藝術家姚植傑旅遊四處的速寫、水彩、枯枝筆創作等精彩作品，歡迎民眾免費入館參觀。

文化局表示，藝術家姚植傑喜愛旅遊、露營、爬山、接近大自然，作品多記錄四處的美景，憑著細微的觀察力以及紮實的繪畫技巧，呈現眼中的宏觀美景。

本展規畫速寫技法示範、枯枝筆創作示範以及藝術作品導覽活動，另有兒童水彩活動，讓各個年齡層的民眾輕鬆跟著藝術家的步伐，認識姚植傑獨特的創作技巧與水彩藝術的創作魅力。

「藝術家姚植傑致力於美學教育及藝術推廣，對新竹的藝術貢獻相當不遺餘力！」文化局表示，姚植傑發起的「新竹寫生日」活動造成廣大迴響，今年的「新竹寫生日」活動將於3月12日辦理，特別安排以「下竹町」為起點、「132糧倉」為迄點，讓兩處歷史文化場域共同參與新竹年度的藝術盛宴。

文化局說，姚植傑認為創作工具改變，思維也會跟著改變，其不拘泥於一般畫筆，甚至利用路上撿的枯枝沾上墨水創作，並善用速寫技巧，無論是新竹在地的歷史建築、自然人文風景或是國外的名勝皆盡收畫布之中。

主辦單位時藝多媒體董事長黃文德表示，姚植傑的作品總能讓觀者隨著畫筆在畫作中遨遊，期盼民眾透過該展以不同的角度觀賞新竹及世界美景。

「跟著來去逍姚遊–姚植傑藝術個展」即日起至4月30日於新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展。圖／新竹市政府提供
「跟著來去逍姚遊–姚植傑藝術個展」即日起至4月30日於新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展。圖／新竹市政府提供

新竹 文化局 藝術家

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