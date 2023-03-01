目標鹿港！桃園龍德宮迎5000人遶境 這路口建議改道

桃園龍德宮本月5日舉辦徒步遶境，前往鹿港天后宮進香，包含車隊、信眾預估達5000人；桃園警方指出，4日晚間7時起將管制桃園區莊敬、富國路口，建議提前改道，沿線各路口將派員疏導，呼籲用路人遵守疏導。

主祀天上聖母四媽祖的桃園龍德宮，將在本月5日至12日展開8天7夜徒步遶境，前往鹿港天后宮刈火進香，預計4日周六晚上9點起馬；據龍德宮指出，今年有民俗技藝團體26組及車輛7部，參與徒步遶境信徒約5000人，聲勢浩大，陣頭則都是龍德宮自組，無外來陣頭參與。

本次遶境從蘆竹區富國路一段8號龍德宮廣場出發後，經過富國陸橋往桃園區方向走，接富國路直行，右轉永安路，左轉國際路直行，通過大興西路三段後，繼續直行後右轉中山路，通過中山路國道2號橋下，接八德區中華路往中壢區方向走。

桃園警分局指出，遶境將經過桃園分局轄區約5公里，因徒步人潮及車隊冗長，勢必影響交通狀況，警方依往年執行經驗，規畫在沿線各路口派員管制疏導。

警方指出，4日晚上7點起將提前在桃園區富國路及莊敬路口管制富國路往富國陸橋方向車輛，避免與遶境人車流相衝突、引發危險，建議往蘆竹區的用路人提前在寶慶路、莊敬路口及富國路、永安路口改道行駛，避開往富國陸橋方向。

有鑑於韓國梨泰院踩踏事件，桃園警方實地勘查遶境路線後，研判富國陸橋有坡度，若民眾爭相扶轎易產生風險，因此將派員警在陸橋蘆竹端入口處加強監控，若人車流已達負荷，廟方將配合警方管控，以降低風險；若發生意外，警方也會優先淨空緊急救護通道。