內灣老街豆腐乳賣330元！店家嗆客「吃不起」 宰客手法引爭議

內灣老街228連假期間被網友爆出有農產品店家因一罐330元的豆腐乳與遊客鬧出糾紛，引來網路熱議該店家「宰客」手法，不過老街其他店家自認無辜，新竹縣消保官也認為屬個案，希望民眾理性看待事件。

事件起因一名遊客到新竹內灣老街遊玩，在老街一家農產品店看上一罐豆腐乳，便在店外向店內詢問豆腐乳價格，店家老闆答覆330元後，遊客認為價格過高而不購買，卻立刻遭店家出言「就知道你們吃不起」，引起遊客不滿上網評論，還意外看到其他與他有類似遭遇的消費者。

翻看該店家Google評論甚至不到2顆星，有遊客更公開該店「宰觀光客手法」，指出該店會先開出高價，若是顧客表現出沒興趣購買的樣子，店家就會一路砍價，直呼「越晚掏錢價格越低」，還有消費者評論老闆娘態度差、不實在。

事件引發網路熱議，不少網友在網路留言台灣老街素質差，使得寧願放假出國玩，都不願花錢在國旅，還有網友評論店家宰客很常見，尤其沒有標價的商店，不少網友都認為到台灣的觀光景點購物就是「盤子」。

不過內灣老街當地的商家有不同聲音，指出商品價格不合理只是少數店家行為，且老街大多數攤商都有參與自治會，會互相監督，並不會有宰客行為，販售商品也有明確標價，消費者若不喜歡、或覺得商品價格貴，都可以選擇不買，但若一竿子打翻一艘船，對其他商販來說何其無辜。

有攤商回憶，過去也曾發生過類似案件，因民眾爆料在老街用40元才能買到外面市價僅20元的礦泉水，讓不少民眾誤認為內灣老街宰客行為橫行，使得老街生意受到許多民眾抵制，不久老街遊客量便明顯銳減、影響生計，過了許久苦心經營才讓遊客回籠，乞求這次不要再又一次了。

新竹縣消保官指出，商品售價高低屬於市場自由經濟，消費者若覺得昂貴可以選擇不買，不過若商品價格有嚴重超乎一般消費者合理預期則屬於個別異常條款，消費者可以進行調解，但商家若覺得本身商品價值有達到高價，也應向消費者說明其商品獨特性「建議商家明碼標價最不會有爭議」。