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桃市府移植老榕樹惹民怨 居民：樹太密「陰氣太重」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市楊梅區牲牲路拓寬老榕樹移植和平森林公園，居民反彈榕樹太密「陰氣太重」。圖／周玉琴提供
桃園市楊梅區牲牲路拓寬老榕樹移植和平森林公園，居民反彈榕樹太密「陰氣太重」。圖／周玉琴提供

桃園市楊梅區甡甡路第二期道路拓寬改善工程施工，市政府新建工程處將幾十株老榕樹移植到鄰近和平森林公園，引發居民不滿質疑老榕樹太密集「陰氣太重」，市議員周玉琴今天下午表示，甡甡路拓寬沿路榕樹多，不應集中移植和平公園，加上該公園欠缺老人、兒童運動遊戲器材，才會引起居民反彈。

楊梅區甡甡路第二期道路拓寬改善工程，長約1公里多，為甡甡路與國1涵洞路口往東327公尺處至秀才路，長約1公里，路幅寬8公尺，市府斥資9000萬元，自去年8月動工，目前進行側溝工程，預計今年底前完工。

陳情居民指稱，和平森林公園為過去公墓遷葬改建，該路拓寬移植幾十株老榕樹到該公園，老榕樹太集密，生長空間小，將來「陰氣太重」，質疑施工單位便宜行事。更有居民說，榕樹又不是珍貴樹種，需要全部移植嗎？

市府新工處去年底會勘，楊梅區公所同意將該路樹移植到甡甡兒童公園及和平森林公園，周玉琴卻發現，施工單位將老榕樹密集移植到和平公園，未見移植甡甡兒童公園，周批評楊梅區公所未負起責任，引發民怨。

周玉琴表示，該拓寬道路的路樹太多，又多是榕樹，移到和平公園太密，幾年後長大，公園就顯得陰暗，應將榕樹移出六成，移植老樹亦應移植具價值或色彩鮮明如樟樹、櫻花等樹種，和平公園欠缺的是兒童遊戲、老人運動器材及室內活動設施，她將會同地方向市府爭取建置。

市府新工處表 ，該道路工程範圍樹木多，須移植後才能施作，去年11月會勘確認兩處公園可移植樹木，經評估和平公園可供種植面積約700平方公尺（約210坪），為讓工程順利，先將工地79株樹木暫時移植該公園，後續尋找更適合樹木生長空間再進行定植作業。

桃園市楊梅區牲牲路拓寬老榕樹移植和平森林公園，居民反彈榕樹太密「陰氣太重」。圖／周玉琴提供
桃園市楊梅區牲牲路拓寬老榕樹移植和平森林公園，居民反彈榕樹太密「陰氣太重」。圖／周玉琴提供

森林公園 路樹

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