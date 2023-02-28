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桃市府推動偏心左轉路暢計畫 行車誤入左轉道毋免驚

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
根據桃園市政府交通局研究，許多誤入左轉道的直行車，因要切回直行車道，容易發生事故，為避免此情形，交通局今年將推動「偏心左轉路暢計畫」。圖／桃園市政府交通局提供
根據桃園市政府交通局研究，許多誤入左轉道的直行車，因要切回直行車道，容易發生事故，為避免此情形，交通局今年將推動「偏心左轉路暢計畫」。圖／桃園市政府交通局提供

根據交通部道安資訊查詢網去年統計，變換車道或方向不當為桃園市成年人交通事故十大肇因之一，根據市府交通局研究，許多誤入左轉道的直行車，因要切回直行車道，容易發生事故，為避免此情形，交通局今年將推動「偏心左轉路暢計畫」。

交通局表示，許多市民開車於市區幹道不敢行駛內側車道，主要是因為直行車行駛到路口就會變成左轉專用道，不僅易造成堵塞還會被開罰單，所以除非左轉，市民都會選擇行駛直行車道，而若又遇上誤入左轉專用道的直行車切回直行車道，很容易發生事故。

交通局指出，若因左轉否則不敢走內側車道，這樣就浪費了很多道路容量，反而容易造成塞車，為了避免以上現象，顧及車流順暢及交通安全，今年推動「偏心左轉路暢計畫」，讓用路人能順利行駛內側車道，到了路口再選擇左轉或是直行。

交通局說，今年預計3月中會先完成25個路口的標線畫設，而年底會完成150個路口，另外也會請新工單位將偏心左轉設計納入新闢道路設計，顧及市民的用路安全及行車的交通順暢。

車道

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