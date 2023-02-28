關埔學區調整首場公聽會 高虹安：全面檢討學區畫分

為解決新竹市關埔重畫區學區人口爆量，市長高虹安承諾全面檢討學區畫分、以「就近入學」作為學區重畫原則，今舉辦首場關埔地區國中小學區調整公聽會，由高虹安主持，邀議員、東區里長、附近學校、關埔住戶共同討論，聆聽關埔地區家長不同的意見及聲音，強調會蒐集盤點逐一改善，或研擬替代方案。

高虹安表示，關埔地區人口成長快速，部分學校校舍空間不足、學校申請總量管制，學童就讀前得先查核居住設籍年限，對於家長的焦慮能夠感同身受。學區畫分議題是長久累積，她上任後已著手辦理，但因受中央時程限制，學區畫分必須在2月就須確認，此事攸關家長學童權益需謹慎、細膩地規畫，難以在短時間內完成。

高虹安說，今年將持續搜集家長意見、聆聽各方意見，並辦理多場公聽會，凝聚家長及居民意見，並開學區調整會議，聘請專家學者給予建議協助規畫，設置落日條款及提出配套措施、落實居住事實查核，讓學區重劃能更符合家長與學童就學需求。

教育處說明，目前竹市總量管制學校共5所，分別為三民國小、關埔國小、竹光國中、光武國中、培英國中，111學年度關埔地區國小學齡人口數約1102人，因應少子化社會，未來5年有下降趨勢；國中學齡人口則將進入高峰，以每班30人為原則，111學年度總班級數34班，今年將增至36班，預計2027年將增至46班。

教育處指出，面對關埔地區人口及學童數持續成長，市府已規畫光武國中新建21間教室、建功高中國中部也新建26間教室，兩校工程皆已進行細部設計階段，未來將新增47間教室量體校舍，預計於114學年度完成。

針對關埔二期人口移入，市府後續將進行人口預測、尋找可行校地，包含關東國小、建功高中後續將有新增校地的可能性，關埔國小則因結構承載超出負荷，無法進行校舍擴建。

而部分住戶希望維持原狀，尊重早已設籍該學區內居民權利，應以設籍時間作為入學優先排序，避免排擠居民既有就學權利，教育處說，將廣納民眾意見，以最大化確保學區畫分對家長與學子的公平性，滿足家長與學童需求。

現場有家長認為，該地區單一學區寄戶口嚴重，使學童只能分發至共同學區學校，盼落實查核居住事實。對此，教育處表示未來將就「同一門牌號碼僅限一位新生」、「增列水電費單據」、「入學登記應出具家訪同意書」等進行修法，同時參考其他縣市作法。

此外，教育處已與交通處已多次邀請東區學校研商，預計3月再度邀請重點學校召開研商會議，確認學生通學方式、比例、通學專車運載需求等，並就現行公車運載現況與量能再次研議規畫。