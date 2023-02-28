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穩定大新竹用水 石門水庫新竹聯通管工程3月發包

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹地區前年曾遭遇嚴重旱象，寶二水庫蓄水量低，引發竹科缺水恐慌；資料照。記者巫鴻瑋／攝影
新竹地區前年曾遭遇嚴重旱象，寶二水庫蓄水量低，引發竹科缺水恐慌；資料照。記者巫鴻瑋／攝影

新竹地區因設有竹科作為台灣重要經濟命脈，水資源供應穩定尤為重要，前年桃竹備援管線啟用後，水利署北水局將進一步啟動「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，將石門水庫專管調供寶二水庫，預期可有效穩定大新竹地區產業及民生供水。

石門水庫至新竹聯通管工程計畫將由石門水庫以專管經由關西、橫山、竹東，抵達上坪溪流域的寶二水庫引水口，全長25.1公里，其中還有1處打穿石門山、長3.4公里的輸水隧道，以及跨越鳳山溪、油羅溪及上坪溪的多座水管橋。

北水局副局長郭耀程表示，石門水庫因有效庫容量有限，僅2億餘噸，但近10年平均每年入流量約有13.8億噸，扣除供應桃園、新北的8億噸，其餘的水等於白白流失，因此藉由聯通管調度，就能將原本放流的原水輸往新竹供應、存儲。

郭耀程指出，石門水庫至新竹聯通管工程計畫中的輸水隧道預計3月起發包，而6、7月起陸續發包台3線沿線道路埋管工程標，預定會在2026年竣工，屆時石門水庫每天可供應寶二水庫30萬噸原水。

據經濟部核定石門水庫至新竹聯通管工程計畫，預計工程將耗資68億元，計畫完成後可強化桃園石門水庫新竹寶山水庫、寶二水庫及竹東圳間的水源聯合調度運用，可穩定新竹地區枯旱期間備援供水，大幅降低竹科面臨缺水風險，並增加產業投資意願，促進產業發展。

新竹縣長楊文科表示，為穩定用水，桃竹備援管線目前每天可跨區調度新竹最高20萬噸用水，未來石門水庫至新竹聯通管工程計畫啟用後還可再增加每天30萬噸，新竹縣汙水處理廠也有再生水可利用。

石門水庫 新竹 桃園

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