桃園前市府增額容積圖利建商？都發局：鑑價嚴建商嫌貴

桃園市政府兩年前籌措軌道建設自償性經費，針對車站周邊半徑500公尺開發實施「增額容積」，建商有條件限制情況下以繳代金方式，取得容積獎勵。國民黨中央委員史碩仁表示，桃園市政府當時把高鐵、機捷在青埔地區的車站周邊500公尺增額容積開發範圍，擴大到整個青埔特定區，有圖利建商上百億元的嫌疑。

市政府都市發展局反駁圖利的說法，強調軌道建設開發採取3家鑑價公司評估，主要是依據營造成本、實價登錄等多方面的計算結果，而且容積獎勵不能超過建案基地容積基準的20%，市都委會也通過增額容積的開發方法，過去不少建商還覺得市政府鑑價過高，覺得負擔重。

史碩仁指出，前市府曾表示500公尺只是參考，增額容積擴大到整個青埔特定區是經過市都委會同意，如果這種「違法邏輯」成立，整個台北市只有一個都市計畫，台北市長蔣萬安也可以宣布，整個台北市都可以提供「增額容積」，其他直轄市也可以比照辦理，何況其他縣市過去類似都市計畫只有150到300公尺的開發範圍，桃園市全擴大為500公尺，真的是創全國之先。

桃園市都發局說明，台北和桃園不一樣，台北的捷運已經完工，實施500公尺增額容積的時空背景不存在；反觀新北市，也在參考桃園市的做法。青埔特定區會全區劃入增額容積，是因為區內有3個機捷站（大園高中、高鐵、青埔國際棒球場）和高鐵桃園站，各劃設500公尺開發半徑與實況需求有落差，經討論後訂出全區納入增額容積。

都發局說明，增額容積的做法源自於捷運路線綜合規畫時提出，中央審議通過以後，前市政府認為有助於籌措軌道開發自償性經費，而且為求一致性，以後的軌道建設也都參考捷運綠線增額容積的做法，現階段只要捷運路線和車站已經定線，綜合規畫報告在中央過關，基本上都會實施增額容積的開發辦法，建商繳代金的計算基礎都是經過嚴謹的鑑價，房地產景氣的時候，一年可以挹注市政府軌道建設基金10億元以上的收入。

不過史碩仁強調，過去建商要取得容積獎勵都是透過容積轉移的做法，青埔地區屬於公共設施完全徵收的都市計畫，建商無法辦理容積移轉，市政府提出「增額容積」對建商而言是送「大補丸」，難免被質疑利益輸送甚至護航。雖然寧願相信這並不是事實，但瓜田李下，難免會讓人產生不當聯想「唯建商受益」，他呼籲張善政市長上任後，拿出霹靂手段檢討增額容積是否為不公不義的政策。

史碩仁說，「增額容積」主要的法源為行政院2012年7月24日核定「跨域加值公共建設財務規劃方案」，將內政部訂定「以增額容積籌措重大公共建設財源運作要點」納入執行，之後才有台北等直轄市政府，陸續將增額容積新增於地方的都市計畫法施行細則。增額容積主要是配合「大眾運輸發展為導向」（Transit Oriented Development，TOD）的都市發展策略，提高都市更新誘因，讓「捷運蓋到哪、都更做到哪」，營造滿足就業、就學、居住等需求的環境，並藉由開發效益挹助捷運建設，不是圖利建商。