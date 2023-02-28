桃園人口增交通問題成民怨 市府今年提出多項解方

桃園人口成長，汽機車數量暴增，前年至去年汽車數量增加約2萬台，機車數量約增加3萬台，去年聯合報六都市首長滿意度調查中，桃園在交通項目居倒數第2，2020公共運輸市佔率更僅10%，紓解交通成首要問題，交通局今年也提出許多方案改善，希望提升民眾搭乘大眾運輸工具的意願。

交通局表示，公共運輸部分，今年除了規劃升級公共自行車2.0作業，也將建置客運的轉運站，目前已有經國轉運站及桃園長庚轉運站在營運中，興建中的八德大湳轉運站，預計今年7月啟用；因應大溪假日的塞車問題，大溪埔頂的轉運站預計也會在明年開工。

交通局說明，今年也會陸續建置公車候車亭及智慧站牌，並優化現有的智慧型公車及計程車的整體資訊，提供民眾多元化的乘車資訊，大眾運輸工具的轉乘優惠措施也會持續推動，希望能鼓勵民眾使用大眾運輸工具。

針對偏鄉的需求反應式服務，交通局也規劃，以復興區免費巴士轉型以中小型車輛為主的幸福巴士模式，導入乘車預約服務平台，建立偏遠地區公共運輸服務模式與乘車 預約平台之建立，以提升復興區的公共運輸效率。

而面對汽機車數量的暴增，交通局說明，今年編列4.5的億的經費，來興建公有路外停車場、引進BOT的立體停車場增設、閒置公有土地的停車場開闢，以及增設路邊的汽機車格，並導入智慧化停車場，以緩解民眾停車的需求。