苗栗頭份中山市場改建爭議 臨時市場敲定尚順夜市

苗栗縣頭份市中山公有零售市場老舊，因耐震度不足，計畫拆除重建進度牛步，針對重建期間的攤商安置與需求，以及臨時市場選址問題，市公所上週五再度舉辦說明會，與攤商溝通，最後敲定臨時市場選在尚順夜市廣場，下月審查通過後，即能進入招標流程。

頭份市中山市場主體建物已超過40多年，結構體老舊斑駁，鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，尤其2樓區滲水致攤商進駐意願低落，地下1樓也長期閒置，市公所2005年委託台中市結構技師公會辦理建築物耐震能力詳細評估後，確認耐震能力不足，無法符合現行規範，市公所推動拆除重建。

頭份市公所去年爭取補助加自籌款，近600萬元規畫設計經費到位，計畫新蓋地下1樓設地下停車場，地上1樓生鮮類攤販區，2樓熟食乾貨類攤販區，3樓設立1個里民活動中心；市長羅雪珠表示，重建工程總經費預估2.5億元，中央最多補助1億元，其他需地方自籌，這部分除了市公所自有財源外，還要向縣府爭取。

之前，有關300多個攤商中繼安置的臨時市場選址位置爭論不休，攤商大多希望能在距離中山市場附近的銀河路，規畫沿路路旁成臨時擺攤位置，符合民眾購買路徑習慣，人潮也比較不易疏離。

羅雪珠表示，這部分因牽涉「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」之相關條例，實在無法解套，另外內攤將近80攤位，且都是生鮮魚肉為主，在市場拆除期間，勢必讓中山路道路封閉，若銀河路也因市場無法通行，勢必癱瘓市區道路且造成採買無停車處可用，還有魚肉腸泥的廢水問題等等，在這些因素評估後發現不可行而決定另尋位置。