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40歲男照顧中風父多年他高血壓腦幹出血亡 慈善團體助後事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
苗栗一名40歲男子照顧中風父親多年，他日前病逝，父親無力安葬，台中慈善團體幫助他後事。圖／台中市唯石軒行善功德會提供
苗栗一名40歲男子照顧中風父親多年，他日前病逝，父親無力安葬，台中慈善團體幫助他後事。圖／台中市唯石軒行善功德會提供

苗栗一名40歲陳姓男子照顧中風父親多年，他日前因高血壓腦幹出血病逝醫院，父親無力安葬兒子，台中市唯石軒行善功德會捐出善款，幫助陳男後事。

唯石軒行善功德會今天的「捐棺」公告指出，苗栗當地里長向功德會理事長賴秀樺通報成案，昨天捐出第863次次善款，共捐出基金善款費用全額補助7萬元，含棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀費用。

往生者陳姓男子是苗栗縣人，得年40歲，死因為高血壓、非創傷性腦幹出血、中樞神經衰竭合併急性呼吸衰竭而亡，當地里長向功德會理事長賴秀樺通報深入了解後，陳男為清寒收入戶。

亡者生前與父親相依為命住在鄉下祖厝，父親中風多年行動不便，都由陳男照顧，生活僅靠政府補助及打零工維持，生活困苦。

陳男日前病逝醫院，經法醫勘驗無誤，並確查案家親屬無法負擔喪葬費用，理事長賴秀樺將所有證明文件po出來與捐棺者分享，願陳男一路好走。

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