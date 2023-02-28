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扶輪盃接力賽移師中央公園 跑者：天氣好公園美太享受

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
扶輪盃接力賽移師中央公園，台中市長盧秀燕在起跑點與民眾合影。記者陳秋雲/攝影
扶輪盃接力賽移師中央公園，台中市長盧秀燕在起跑點與民眾合影。記者陳秋雲/攝影

「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」今早在中央公園登場，市長盧秀燕說，這第一次移師台中，又是2年疫情首度復辨，期許大家一起跑出健康、跑出愛！

「中央公園」占地67公頃，是台北大安森林公園2.58倍，除保留原有1千多棵樹木，增植1萬棵以上原生樹種，同時設置5座滯洪池，保留生物多樣性同時平衡景觀。今日賽事路線環園區，讓跑者體驗都市綠洲的樂趣，直呼太享受了！

國際扶輪3462地區每年利用228假期舉辦路跑，今年是第9屆，以往比賽多半在彰化田中舉行，第一次移師台中，又因疫情，停辦2年後首次舉辦，盧秀燕說「意義重大」。

這次接力賽由台中南屯社主辦，盧秀燕說，她也是南屯社社友，祝福與會者「跑向成功、跑向健康！」中央公園是全國最大的市區內公園，鄰近台中國際會展中心、雙館共構的台中綠美圖，以及中國醫藥大學水湳校區等，歡迎民眾常來玩。

運動局指出，今日活動現場近1500名跑友參加，不分年齡大小都可報名分組，特別增設60歲以上樂活長青組，今日賽事盈餘捐助「根除小兒麻痺計畫」。

扶輪盃接力賽約1500人參加，在中央公園開心路跑。記者陳秋雲/攝影
扶輪盃接力賽約1500人參加，在中央公園開心路跑。記者陳秋雲/攝影

盧秀燕 路跑

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