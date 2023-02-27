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桃園大溪老街拉拉山永安竹圍港 4景點人潮爆亮紅燈

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
今天天氣好，桃園市大溪老街人潮爆滿壅擠。記者曾增勳／翻攝
今天天氣好，桃園市大溪老街人潮爆滿壅擠。記者曾增勳／翻攝

桃園市今天天氣轉晴，吸引更多遊客走出戶外，湧向復興山區賞櫻，櫻花步道附近農場景點及沿海漁港遊客最多，復興區台7線及桃116線車多壅塞，市府觀旅局、大溪分局今天下午表示，大溪老街、拉拉山及永安漁港竹圍漁港人車最多，觀光景區燈號亮紅燈，下午遊客回程塞車，警方加派警力在大溪武嶺橋及五叉路口管制，介壽、員林路口禁止左轉疏導車流。

228連假進入第三天，桃園市大溪老街最受遊客老少喜愛，爆滿遊客湧入閒逛、吃美食，景區燈號一直亮紅燈，復興區賞櫻景點及拉拉山巨木群園區，人潮略少，中巴陵櫻木花道、附近農場賞櫻人多，拉拉山區人潮亮紅燈，永安漁港、竹圍漁港吸引遊客看海景、吃海鮮，永安、竹圍漁港車流壅塞，停車場幾乎爆滿，景區燈號也是顯示紅燈。

桃園市廖姓市民說，今天好天氣，心想帶著老人家和孩子到永安漁港走走，沒想到進入漁港停車場就大排長龍，美食街也是人多，連假各景點都是人擠人，停車位不夠，桃園要成為觀光大城市，道路交通動線和停車位需要加強。

大溪警方表示，228連假今天好天氣吸引人潮，大量車潮進入大溪、復興景點，尤其下午回程車多塞車，警方今天下午1時起至6時，在大溪武嶺橋、橋頭五叉路口及往崎頂方向的大溪介壽、員林路口車多壅塞，警方設置人車管制點，封閉三元一禁止車輛匯流，介壽、員林路口禁止左轉，疏導繞行新興路往國3方向車流。

今天天氣好，桃園市復興區中巴陵櫻木花道及拉拉山等賞櫻景點遊客多。圖／市府觀旅局提供
今天天氣好，桃園市復興區中巴陵櫻木花道及拉拉山等賞櫻景點遊客多。圖／市府觀旅局提供
今天天氣好，桃園市新屋區永安漁港吸引大批遊客，車多塞車。記者曾增勳／翻攝
今天天氣好，桃園市新屋區永安漁港吸引大批遊客，車多塞車。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪老街、賞櫻景點人車多，回程造成大溪武嶺橋及五叉路口兩端塞車。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪老街、賞櫻景點人車多，回程造成大溪武嶺橋及五叉路口兩端塞車。記者曾增勳／翻攝

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