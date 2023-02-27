桃園大溪老街拉拉山永安竹圍港 4景點人潮爆亮紅燈

桃園市今天天氣轉晴，吸引更多遊客走出戶外，湧向復興山區賞櫻，櫻花步道附近農場景點及沿海漁港遊客最多，復興區台7線及桃116線車多壅塞，市府觀旅局、大溪分局今天下午表示，大溪老街、拉拉山及永安漁港竹圍漁港人車最多，觀光景區燈號亮紅燈，下午遊客回程塞車，警方加派警力在大溪武嶺橋及五叉路口管制，介壽、員林路口禁止左轉疏導車流。

228連假進入第三天，桃園市大溪老街最受遊客老少喜愛，爆滿遊客湧入閒逛、吃美食，景區燈號一直亮紅燈，復興區賞櫻景點及拉拉山巨木群園區，人潮略少，中巴陵櫻木花道、附近農場賞櫻人多，拉拉山區人潮亮紅燈，永安漁港、竹圍漁港吸引遊客看海景、吃海鮮，永安、竹圍漁港車流壅塞，停車場幾乎爆滿，景區燈號也是顯示紅燈。

桃園市廖姓市民說，今天好天氣，心想帶著老人家和孩子到永安漁港走走，沒想到進入漁港停車場就大排長龍，美食街也是人多，連假各景點都是人擠人，停車位不夠，桃園要成為觀光大城市，道路交通動線和停車位需要加強。