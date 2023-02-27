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苗栗縣大湖湧採草莓人潮 警管制道路疏導車流

中央社／ 苗栗縣27日電
228連假期間，苗栗大湖地區天候佳，採果遊客人潮湧入，體驗採草莓的樂趣。聯合報系資料照／記者胡蓬生 攝影
228連假期間，苗栗大湖地區天候佳，採果遊客人潮湧入，體驗採草莓的樂趣。聯合報系資料照／記者胡蓬生 攝影

苗栗縣大湖鄉正值草莓結果期，不少遊客前往採草莓，苗栗縣警察局今天表示，228連假期間大批車流湧入大湖和三灣，初估至少有2萬車次以上，已在重要路口管制疏導車流。

228連續假期到第3天，苗栗大湖採草莓是不少民眾出遊首選，大湖地區農會推廣部主任胡智朗向中央社記者表示，由於各果園草莓都處於盛產階段，加上今天天氣比前2天都還要好，前往大湖採果遊客暴增，人潮幾乎比過年還要多，行車路線出現回堵車流。

苗栗縣警察局交通隊副隊長邱永豐說，不少車輛今天分別從台3線與苗72線東西向快速道路湧入大湖和三灣地區，在台72線接台3線路段偶有回堵狀況，已在重要路口進行號誌管制疏導車流，初估車流約2萬車次以上。

警方透過新聞資料指出，面對這次連假，統籌300名警力投入交通疏導勤務，同時預備50名線上巡邏警力即時處置突發狀況，全力維持交通順暢及提升道路服務。

草莓 苗栗縣 警察 連假

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