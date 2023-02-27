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苗栗縣警察局廳舍異地新建案 差額9.1億元爭取追加

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣警察局廳舍異地新建計畫，選址在縣立體育場、縣府消防局間1.95公頃土地。記者范榮達／攝影
苗栗縣警察局廳舍異地新建計畫，選址在縣立體育場、縣府消防局間1.95公頃土地。記者范榮達／攝影

苗栗縣警察局是全國第二老建築，異地新建只欠東風，因總經費與行政院蘇貞昌允諾原地拆除重建全額補助的11.4億多元，差額9.1億餘元，縣府將爭取行政院核定計畫早日興建。

苗栗縣警察局廳舍除了新竹市警局列為市定古蹟外，全國最老舊建築，原計畫原地重建，總經費11億4219萬元，蘇貞昌前年10月視察，允諾全額補助，但後來評估原地重建，必須整修或是與建組合屋，施工期間4、5年提供臨時辦公場所，經費1至2億元，且還有安全疑慮，因此改弦易轍計畫異地新建。

縣警局異地新建計畫選址在縣立體育場、縣府消防局間1.95公頃土地，其中，國有土地部分，行政院同意無償撥用，縣有土地完成變更管理者為縣警局，不過，總經費增加至20億5496萬元。

縣府指出，縣警局原地重建計畫，蘇貞昌體恤縣府財政，允諾全額補助，目前新閣揆陳建仁上任，原地重建改異地新建，差額達9.1億餘元，縣府的財力難以擔，將爭取行政院核撥。

至於苗栗縣警察局廳舍1969年起造，1982年到1998年間歷經多次興建，但建物銜接發生裂縫，還有各棟建築物排列雜亂無章，蘇貞昌前年10月視察時，指示要求做好整體規畫，興建最新、最前瞻，符合勤務需求的大樓。

蘇貞昌 行政院 警察

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