用溫暖撫慰創傷兒童 寄養媽媽范至潔獲全國績優肯定

新竹縣寄養家庭媽媽范至潔投身寄養家庭工作11年，期間照顧過7位家外安置的兒童及少年，因為她的溫暖包容、專業同理、無私付出，榮獲衛福部今年全國績優寄養家庭的肯定，就連新竹縣長楊文科也讚她堪為寄養家庭的表率。

范至潔擔任寄養家庭至今，已邁入第11個年頭，期間照顧過7位家外安置的兒童及少年，累積豐富的照顧經驗，由於為寄養孩子們的付出、陪伴與照顧，范至潔今年獲得衛生福利部的績優肯定，也是新竹縣之光。

范至潔為虔誠的基督徒，她說，在2012年時為了遵行聖經教導及回應聖經的內容，開始思索該如何盡自己力量回饋社會，因緣際會下參加了新竹縣府委託新竹家扶中心辦理的寄養家庭培訓，並通過審查取得到寄養家庭許可證書。

她分享，在擔任寄養家庭的過程中，看到小孩能有正向的學習及快樂生活，就是她繼續服務的動力，在付出關愛的同時，也感受到被愛的溫暖，在彼此關係中，感受愛的力量及無限可能。范至潔也說，只要她還有繼續擔任寄養家庭媽媽的能力，就會一直服務下去。

竹縣府社會處長陳欣怡表示，范至潔的特質是永遠正向看待寄養家庭及少年，並觀察到孩子的需求與優勢，培養正向的人生觀，且不放棄任何啟發孩童潛能或興趣的機會。社會處指出，范至潔陪伴孩子透過理性教導、柔軟及溫和的態度，成為寄養孩子的避風港，在孩子們受挫或情緒低落時，范至潔也會引導小孩們反思，分享彼此的想法與感受，或是找社工討論，尋求能獲得幫助的資源。

社會處呼籲，有愛心且願意照顧兒童及少年的家庭，或是希望對社會貢獻心力的人士，可加入寄養家庭的行列，用愛守護這些寄養兒童及少年，真誠地用愛來陪伴這些孩童，讓他們能夠在寄養家庭無微不至的照顧下，安心成長、健康茁壯；新竹縣寄養家庭招募專線03-5678585。