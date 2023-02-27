「粉紅超跑」信眾太熱情 白沙屯平交道人車爭道 一度逼停列車

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步雲林縣北港朝天宮進香活動，今年破紀錄吸引11萬多人隨香，上周一完成回宮安座儀式，回宮後首個假日剛好是228連假，信眾對「粉紅超跑」熱情不減，每天湧入數萬人潮，周遭道路寸步難行，白沙屯平交道甚至出現人車爭道，被柵欄K到，甚至一度出現逼停莒光號、區間車狀況。

位在白沙屯平交道附近的義工組織白沙屯媽祖網站，台長駱調彬說，據他觀察228連假人潮甚至比農曆春節還多，湧入的人潮可以跟進香活動時的人潮相比，附近路口幾乎都被凍結，離譜的是人車爭道，不斷有車輛擠在平交道上動彈不得，險象環生。

他說，負責在平交道旁督導狀況的工作人員，見到車輛擠在平交道上無法前進，現場疏導，仍擋不住人車卡在平交道狀況，昨中午一度有莒光號、區間車被逼停，與媽祖回鑾當天相似。

拱天宮總幹事陳春發表示，今天一早周邊停車場就已停滿，前來參香人潮絡繹不絕，宮內及廟前道路至少逾1500人，一直都是擠滿人，與往年相較，確實是多很多。他們也一直廣播，宣導進宮參拜戴口罩防疫外，也呼籲車輛盡量停到台1線兩側，因當地路幅小容易堵塞，人車經過平交道，請注意「停、看、停」並聽從現場義工疏導。