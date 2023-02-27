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「粉紅超跑」信眾太熱情 白沙屯平交道人車爭道 一度逼停列車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
228連假每天湧入拱天宮參香人潮絡繹不絕，廟前道路至少逾1500人，一直都是擠滿人。圖／駱調彬提供
228連假每天湧入拱天宮參香人潮絡繹不絕，廟前道路至少逾1500人，一直都是擠滿人。圖／駱調彬提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步雲林縣北港朝天宮進香活動，今年破紀錄吸引11萬多人隨香，上周一完成回宮安座儀式，回宮後首個假日剛好是228連假，信眾對「粉紅超跑」熱情不減，每天湧入數萬人潮，周遭道路寸步難行，白沙屯平交道甚至出現人車爭道，被柵欄K到，甚至一度出現逼停莒光號、區間車狀況。

位在白沙屯平交道附近的義工組織白沙屯媽祖網站，台長駱調彬說，據他觀察228連假人潮甚至比農曆春節還多，湧入的人潮可以跟進香活動時的人潮相比，附近路口幾乎都被凍結，離譜的是人車爭道，不斷有車輛擠在平交道上動彈不得，險象環生。

他說，負責在平交道旁督導狀況的工作人員，見到車輛擠在平交道上無法前進，現場疏導，仍擋不住人車卡在平交道狀況，昨中午一度有莒光號、區間車被逼停，與媽祖回鑾當天相似。

拱天宮總幹事陳春發表示，今天一早周邊停車場就已停滿，前來參香人潮絡繹不絕，宮內及廟前道路至少逾1500人，一直都是擠滿人，與往年相較，確實是多很多。他們也一直廣播，宣導進宮參拜戴口罩防疫外，也呼籲車輛盡量停到台1線兩側，因當地路幅小容易堵塞，人車經過平交道，請注意「停、看、停」並聽從現場義工疏導。

陳春發表示，拱天宮每天清晨4點半左右開廟門，晚間9點辦關廟門，從上周媽祖回鑾安座後，循例仍以布幕遮蓋，參香信眾暫時還看不到正殿媽祖，下周三深夜零點15分開爐儀式後，才會掀開布幕供信眾參拜。

228連假拱天宮參香人潮不斷，白沙屯平交道出現人車爭道，現場不時有車輛卡在平交道，甚至被柵欄K到，逼停火車狀況。圖／駱調彬提供
228連假拱天宮參香人潮不斷，白沙屯平交道出現人車爭道，現場不時有車輛卡在平交道，甚至被柵欄K到，逼停火車狀況。圖／駱調彬提供
駱調彬形容，228連假每天湧入白沙屯人潮，幾乎與媽祖進香回鑾當天相似，白沙屯平交道被人潮擠爆。圖／聯合報資料照片
駱調彬形容，228連假每天湧入白沙屯人潮，幾乎與媽祖進香回鑾當天相似，白沙屯平交道被人潮擠爆。圖／聯合報資料照片
白沙屯平交道一度因人車爭道造成堵塞，出現逼停莒光號、區間車狀況。圖／聯合報資料照片
白沙屯平交道一度因人車爭道造成堵塞，出現逼停莒光號、區間車狀況。圖／聯合報資料照片

白沙屯媽祖 北港朝天宮 義工

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