快訊

缺藥潮延燒 衛福部急開記者會 王必勝：啟動2機制因應

峨眉十二寮橋拓寬計畫 新竹縣府估需耗資至少3億元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉十二寮大橋為當地主要聯外道路，卻因路幅狹窄屢受詬病。圖／竹縣府提供
峨眉十二寮大橋為當地主要聯外道路，卻因路幅狹窄屢受詬病。圖／竹縣府提供

新竹縣峨眉鄉十二寮風景區是著名景區，每年都迎來百萬人次觀光客，尤其有許多遊客喜愛到訪的特色餐廳咖啡廳，但主要聯外道路十二寮大橋寬度不足、影響交通，地方不斷爭取拓寬，竹縣府工務處估若要拓寬，工程將花費3億餘元，將先以400萬元辦理先期作業。

縣府表示，十二寮大橋是通往十二寮風景區的主要橋梁，由於該橋寬不足導致車輛難以會車，加上路面多處損壞、標線不清、橋梁安全評估係數等，峨眉鄉公所規畫十二寮大橋改建工程綜合規畫，計畫將道路從原4.9公尺拓寬為10公尺。

縣府工務處表示，縣府在去年進行十二寮大橋橋梁安全評估，結果顯示混凝土橋柱強度及韌性、耐洪能力、沖刷潛勢皆有疑慮，且既有道路與橋梁經過歷年豪大雨沖蝕，導致部分橋梁橋面版下方混凝土保護層脫落、鋼筋裸露且鏽蝕嚴重、橋墩損壞，以及造成路面多處損壞及標線不清等問題，在考量整體橋梁含沖刷保護或減少落墩及提升耐震能力之下，建議整體重建。

據峨眉鄉公所研擬計畫，十二寮大橋計畫改建為10公尺雙向車道，並設單側人行道，改善總長度230公尺，可有效串聯鄉道竹49 、竹81與竹43等重要交通網絡，道路容量增加，疏解區域交通同時，帶動地方繁榮發展，提高峨眉鄉內經濟效益。

目前縣府已協助公所向交通部公路總局爭取到生活圈道路交通系統建設計畫 補助400 萬元辦理先期作業，預計今年年底完成，後續將繼續向中央爭取完成拓寬的興建經費。

縣長楊文科指出，獅頭山與十二寮休閒農業區每年帶來觀光遊客約600至700萬人次，每逢假日龐大車潮行經十二寮大橋，先前與縣府團隊到峨眉鄉公所與公所進行座談會時曾承諾，將由縣府與公所共同合作，向中央爭取十二寮大橋改建，盡速解決峨眉鄉多年問題，打造十二寮大橋成為峨眉的新地標，讓居民及觀光客交通通行更安全、便利，吸引全台更多旅客前來。

咖啡廳 人行道 餐廳

延伸閱讀

新竹房市能維持強勢？信義房屋在地專家分析2023走勢

明天湧現北返、出遊車潮恐壅塞 11地雷路段曝光

新竹、台南「哪兼具工作與生活？」 過來人給答案：這裡完勝

大橋、鹽行重劃區機能完善 台南永康擁雙亮點

相關新聞

峨眉十二寮橋拓寬計畫 新竹縣府估需耗資至少3億元

新竹縣峨眉鄉十二寮風景區是著名景區，每年都迎來百萬人次觀光客，尤其有許多遊客喜愛到訪的特色餐廳與咖啡廳，但主要聯外道路十...

苗栗大千醫院推虛擬健保卡 泰安偏鄉居民就醫更便利

苗栗市大千醫院為提升偏鄉居民醫療照護的便利性，在泰安鄉部落舉辦衛教講座，以推廣虛擬健保卡的優點，並在活動現場協助民眾辦理...

營造友善健康職場 竹市府3月1日調整彈性上下班時間　

為建立人性化出勤管理制度，營造友善健康職場，新竹市府府本部3月1日起實施彈性上下班，時間由現行半小時調整為1小時（上午8...

超越血緣的愛！夫婦擔任避風港16年獲全國績優寄養家庭

為讓家庭發生變故的孩子能有暫時的避風港，新竹市府長期攜手財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所，合作辦理寄養家庭相...

驅猴炮有效 苗栗加碼補助

台灣獼猴危害農作物，苗栗縣卓蘭鎮、苑裡鎮、銅鑼鄉及公館鄉等地傳出肆虐農作，農民不堪其擾，縣府去年試辦驅猴隊，使用驅猴炮頗...

「對不起累到了吼」張善政慰勞教育局員工頻道歉 3000人讚暖心

桃園市長張善政上任來已兌現「補助幼兒園大班助學金」、「代理教師與正式教師同工同酬」、「國中小營養午餐免費」3項教育政見。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦