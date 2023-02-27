峨眉十二寮橋拓寬計畫 新竹縣府估需耗資至少3億元

新竹縣峨眉鄉十二寮風景區是著名景區，每年都迎來百萬人次觀光客，尤其有許多遊客喜愛到訪的特色餐廳與咖啡廳，但主要聯外道路十二寮大橋寬度不足、影響交通，地方不斷爭取拓寬，竹縣府工務處估若要拓寬，工程將花費3億餘元，將先以400萬元辦理先期作業。

縣府表示，十二寮大橋是通往十二寮風景區的主要橋梁，由於該橋寬不足導致車輛難以會車，加上路面多處損壞、標線不清、橋梁安全評估係數等，峨眉鄉公所規畫十二寮大橋改建工程綜合規畫，計畫將道路從原4.9公尺拓寬為10公尺。

縣府工務處表示，縣府在去年進行十二寮大橋橋梁安全評估，結果顯示混凝土橋柱強度及韌性、耐洪能力、沖刷潛勢皆有疑慮，且既有道路與橋梁經過歷年豪大雨沖蝕，導致部分橋梁橋面版下方混凝土保護層脫落、鋼筋裸露且鏽蝕嚴重、橋墩損壞，以及造成路面多處損壞及標線不清等問題，在考量整體橋梁含沖刷保護或減少落墩及提升耐震能力之下，建議整體重建。

據峨眉鄉公所研擬計畫，十二寮大橋計畫改建為10公尺雙向車道，並設單側人行道，改善總長度230公尺，可有效串聯鄉道竹49 、竹81與竹43等重要交通網絡，道路容量增加，疏解區域交通同時，帶動地方繁榮發展，提高峨眉鄉內經濟效益。

目前縣府已協助公所向交通部公路總局爭取到生活圈道路交通系統建設計畫 補助400 萬元辦理先期作業，預計今年年底完成，後續將繼續向中央爭取完成拓寬的興建經費。

縣長楊文科指出，獅頭山與十二寮休閒農業區每年帶來觀光遊客約600至700萬人次，每逢假日龐大車潮行經十二寮大橋，先前與縣府團隊到峨眉鄉公所與公所進行座談會時曾承諾，將由縣府與公所共同合作，向中央爭取十二寮大橋改建，盡速解決峨眉鄉多年問題，打造十二寮大橋成為峨眉的新地標，讓居民及觀光客交通通行更安全、便利，吸引全台更多旅客前來。